Homem é preso com 813 petecas de pasta base de cocaína em Icoaraci

Policiais Militares do Batalhão de Choque prenderam um homem com um total de 813 petecas de pasta base de cocaína, no distrito de Icoaraci, Região Metropolitana de Belém. Foi durante a operação "Recobrimento".

Na avenida Hélio Amanajás, os policiais perceberam um homem no que as forças policiais chamam de "atitude suspeita". As suspeitas foram confirmadas e o homem realmente tinha algo a esconder e eram as drogas.

O suspeito estava com algumas porções da droga e o restante foi apreendido na casa dele. Porém, a Polícia Militar divulgou o resultado dessa operação por nota e não deu mais detalhes sobre o caso.

As drogas foram apresentadas na Seccional de Icoaraci, para serem registradas, periciadas e posteriormente destruídas. O homem foi autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.