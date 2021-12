Homem é executado a tiros de pistola em comércio de Jacundá, no sudeste do Pará

A polícia informou que Cristiano Oliveira Martins, de 33 anos de idade, foi executado na manhã desta quarta-feira (15) dentro de um estabelecimento comercial no município de Jacundá, no sudeste do Pará. Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. A vítima tinha passagens pelo sistema penal e estava em liberdade condicional. As informações do site Zé Dudu.

Conforme informaram os policiais, por volta das 10h20, a vítima se encontrava dentro de um comércio na avenida Cristo Rei, no centro da cidade de Jacundá, quando dois homens entraram e mataram Cristiano Martins com vários tiros de pistola calibre ponto 40.

Investigadores acionados por populares atenderam à ocorrência e encontraram no local três projéteis deflagrados e seis estojos de munição.

As testemunhas disseram à polícia que um dos homens estava de capacete, mas o outro tinha o rosto descoberto. A equipe está em diligências atrás dos criminosos.