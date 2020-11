Homem é assassinado horas depois de 'aceitar Jesus'

A Polícia Civil de Parauapebas está investigando o assassinato de Samuel Pereira da Silva, de 23 anos. Ele foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (27), em uma propriedade rural onde ele morava de favor.

Samuel foi dependente drogas e recentemente, algumas horas antes de ser assassinado, 'aceitou Jesus como seu Salvador' após uma oração de um pastor.

Ele foi encontrado morto por um vizinho que buscava água do poço da propriedade. A vítima tinha vários golpes de faca pelo corpo e de terçado no rosto. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Um vizinho da vítima disse que Samuel era uma pessoa alegre e respeitadora. “Cedemos esse local para ele residir por algum tempo e nunca nos deu trabalho. Recentemente, o pastor converteu ele, pois ele mesmo afirmava que seria uma nova pessoa”, ressaltou.

A mãe da vítima, que reside em Curionópolis, esteve em Parauapebas para cuidar dos trâmites funerários.