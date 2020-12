Homem é arremessado em igarapé depois de ser atropelado

Um homem identificado como Erionei Pereira Teixeira, de 25 anos, foi lançado para dentro do igarapé do Bariri, depois de ser atropelado na noite desta terça-feira, 1º, na avenida Álvaro Maia, bairro Glória, em Manaus.

A vítima foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Erionei teve ferimentos nos membros inferiores do corpo, mas está fora de perigo.



O motorista que atropelou o homem também caiu no igarapé junto com o carro, um Hyundai HB20. O veículo foi removido e um inquérito deve ser instaurado para apurar o que causou o acidente.