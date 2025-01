Homem é flagrado defecando na BR-316 e viraliza: 'Quando ela vem, ninguém segura'

Um homem foi flagrado defecando em uma das faixas da avenida BR-316, na Região Metropolitana de Belém, durante o dia. Em uma gravação de vídeo, é possível ver o homem de cócoras ao lado de um carro enquanto realiza suas necessidades fisiológicas. Ele tenta se esconder ao lado esquerdo do veículo, próximo a uma mureta de concreto, enquanto outros veículos passam do lado direito da movimentada via. A porta do veículo do lado em que ele está se mantém aberta para que ele possa realizar sua necessidade com um pouco mais de privacidade.

VEJA MAIS

No entanto, a técnica para ter um momento mais discreto não funcionou muito bem, já que o homem foi flagrado por alguém que estava atrás dele. Após terminar de defecar, o homem se limpa com papel higiênico e descarta o material na pista. Em seguida, entra no carro para seguir a viagem.

Não se sabe quando a gravação foi feita, mas internautas se divertiram com a situação e a compararam com o ano novo. "Cerveja quente do ano novo da nisso", "Já tive essa vontade também, não julgo", "Faria o mesmo", "Mano, quando ela vem, ninguém segura. Sai da frente" escreveram alguns, com emojis dando risada. Outro fez uma observação sobre a tentativa de privacidade do indivíduo durante o ato: "Não tinha nem a porta de trás pra fazer a capa".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)