VÍDEO: Mulher joga fezes em bar e discute com homem no local

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança jogando fezes dentro de um bar na cidade de Guará, em São Paulo, nesta última quarta-feira (17), por volta das 08h30. Nitidamente irritada, a mulher entra no bar com uma sacola cheia de excremento e o despeja no chão do local, próximo a duas mesas de sinuca. Em seguida, ela começa a discutir com um homem, que está do outro lado do balcão do estabelecimento. Veja!

Em um dado momento, o homem parece reagir às provocações dela, o que a deixa ainda mais irritada. A mulher gesticula com os braços, segurando o saco vazio.

Somente quando ela deixa o local, ainda visivelmente enfurecida, é que ele sai de trás do balcão e se dirige à porta do estabelecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia da cidade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)