Hoje é o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Você lava bem as suas?

Nesta quinta-feira (15), é lembrado o Dia Mundial de Lavar as Mãos. A data, usada por governos e organizações sanitárias para incentivar a lavagem das mãos e fazer com que isso faça parte do cotidiano de todos, ganhou importância extra em tempos de pandemia (covid-19).

Lavar as mãos é a forma mais simples e eficaz de evitar contágio e disseminação de doenças. É obrigatório antes e depois das refeições, após o uso do banheiro, ao espirrar ou tossir, tocar em cédulas de dinheiro e cumprimentar pessoas.

Segundo a enfermeira responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Poliane Peres Rodrigues, lavar as mãos, muitas vezes, é considerado um ato simples e sem grande importância. Todavia, a higienização desse órgão pode ser considerada como uma medida de prevenção contra várias doenças, podendo, inclusive, salvar vidas. "Higienizar as mãos é um dos principais atos de cuidado com a saúde. Uma coisa que parece simples, mas que tem uma fundamental importância na hora de se prevenir de doenças", explica a especialista.

"Também vale destacar que os cuidados com a higienização das mãos também são fundamentais para os profissionais da saúde, sendo recomendada para esse público a lavagem sempre antes e após ter contato com um paciente e antes de realizar algum tipo de procedimento", acrescenta.

Ainda de acordo com Poliane, "a lavagem das mãos pode ser feita com água e sabão, sendo essa prática simples responsável pela redução de contaminação com uma parcela de micro-organismos adquiridos pelo contato com pessoas e objetos, além de sujeira e substâncias orgânicas. Para uma limpeza ainda maior, utilizam-se agentes antissépticos, como o álcool 70%".

Essa prática de lavar as mãos com bastente frequência se instensificou por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. A estudante de jornalismo Amanda Martins, de 22 anos, conta que se adaptou a essa nova forma para evitar o contágio de doenças. "Eu moro com duas pessoas idosas - meus avós, e eles são do grupo de risco para convid-19. Isso fez com que eu ficasse em alerta", explica a estudante.

Amanda ressalta, ainda, que prefere usar água e sabão para lavar as mãos ao invés se usar o álcool em gel com frequência. "Eu acho a água muito mais eficaz do que o álcool em gel. Por isso, eu prefiro lavar as mãos mais vezes ao dia", reforça.

Você sabe lavar as mãos? Veja um passo a passo:

• Usar sabão ou detergente;

• Esfregar as palmas das mãos;

• Esfregar todos os dedos e os espaços entre os dedos;

• Esfregar as pontas dos dedos e as unhas;

• Retirar o sabão com água e enxugar bem, com um pano limpo.