Hidratação: saiba quais são os benefícios da água e a quantidade ideal para consumir diariamente

A água tem um papel importante no nosso corpo, quando se trata de saúde. O líquido é responsável por ajudar em várias funções do nosso organismo. A nutricionista Gizelly Moura dá dicas sobre como calcular a quantidade diária de água que deve ser consumida para manter o bom funcionamento do corpo.



Algumas pessoas não ingerem a quantidade ideal diariamente de água, o que pode ocasionar vários problemas. O consumo diário de água ajuda a controlar e a prevenir doenças, auxiliando também nosso organismo em múltiplas funções. Gizelly explica que o quantitativo ideal de consumo é baseado no cálculo da Organização Mundial da Saúde, que estipula 35 ml diários para cada quilo do corpo, como por exemplo, 70 x 0,035 = 2,450ml.

VEJA MAIS

Benefícios da água

“A água é essencial para uma boa saúde e bem-estar, possibilitando que todas as células do corpo realizem uma infinidade de processos metabólicos. Uma dica é: tenha sempre uma garrafa de água ao alcance das mãos. Outra dica importante é tomar água mesmo em dias frios para manter a boa hidratação”destacou.

A especialista destaca que cerca de 60% do corpo humano é composto por água, e ela precisa estar em perfeito equilíbrio com os demais elementos para que tudo funcione adequadamente. Entre os benefícios da água listados pela nutricionista, estão:

Desintoxicação do corpo;

Absorção e transporte de nutrientes;

Auxília no emagrecimento;

Mantém a pele bonita e saudável;

Regula a temperatura corporal;

A nutricionista explica que a sede é um sinal que não deve ser ignorado ‘.A sensação de sede, já é um sinal de alerta que o corpo está ficando desidratado e você já está sofrendo as consequências negativas disso. Portanto, evite chegar nesse sinal’, orientou.

A sede não deve ser ignorada nunca, alerta nutricionista (Steve Johnson / Pexels)

Beber água demais faz mal?

A nutricionista explica que beber água demais também pode fazer mal à saúde, pois em pessoas saudáveis os rins filtram em média 800 a 1000 ml de água em uma hora, e a ingestão de quantidade superior pode sim trazer alguns riscos.



“Quantidades superiores a 3 ou 4 litros de água por hora podem aumentar o risco de hiponatremia, que é a queda do nível de sódio sanguíneo”, alertou a nutricionista.