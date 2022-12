Contato com a água e saúde mental: conheça os benefícios

Você já prestou atenção como se sente próximo da água? A proximidade seja na piscina, praia ou igarapé traz benefícios para a saúde mental, como explica o psicólogo Carol Costa Jr, do Hapvida NotreDame Intermédica.

Sentar perto do mar ou do rio e contemplar o curso da água proporciona um estado calmo e até mesmo meditativo permitindo um relaxamento da mente e do corpo. Para o psicólogo é quase uma sensação de renascimento.

“A água carrega consigo esse simbolismo de renovação e isso faz parte da saúde mental. Então, é muito importante que a gente comece a entender, a partir de mecanismos psicológicos, a relação de benefícios que nós temos com a água e o que ela pode fazer como prevenção para as neuropatologias e seu estado de espírito, ou seja, do seu bem-estar”.

Redução dos níveis de estresse, alívio da ansiedade, clareza mental e melhorias na qualidade do sono estão entre os benefícios do contato com água, além de estimular a criatividade e a percepção de sentimentos como a admiração.

Carol ressalta que a relação entre ser humano e água deve ser incentivada desde a infância. Ele nos convida a observar o comportamento infantil diante de uma praia, piscina ou parque aquático. Na fase adulta, ele recomenda que esse relacionamento seja mais próximo para favorecer a saúde mental e o bem-estar do indivíduo.