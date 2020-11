Hemopa vai enviar 140 bolsas de sangue para hemocentro no Amapá

Neste sábado (14), a Fundação Hemopa vai enviar 140 bolsas de sangue para o Hemocentro do Amapá. O material foi recolhido nos dias 10 e 11 de novembro, quando o hemocentro lançou a campanha 'S.O.S Amapá’ e mobilizou doadores de sangue para suprir a necessidade do Hemocentro do Amapá, diante do estado de calamidade do estado por causa do incêndio que atingiu a subestação de energia elétrica localizada na Zona Norte de Macapá.

“O povo paraense é muito solidário. Todos os hemocentros do Brasil estão com baixa de comparecimentos de voluntários por causa da pandemia. A luta para manter o estoque é diária. Mas a situação do Amapá é extrema e por isso decidimos ajudar o estado vizinho. Temos que nos dar as mãos para não deixar que o atendimento transfusional seja abalado”, destacou Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa.

Para arrecadar bolsas de sangue a mais para Amapá, a Fundação Hemopa fomentou a captação de doadores na três unidades fixas da região metropolitana de Belém e mais nas campanhas externas, com a unidade móvel. Reginaldo Silva é soldador e tem 51 anos. Ele também está entre os voluntários que atendeu ao chamado do Hemopa. “Sabemos que caiu o número de doações então eu vim fazer a minha parte”.

De acordo com a Hellen Bitencourt, diretora técnica Hemoap, a unidade teve que ficar quatro dias sem funcionar por causa da falta de energia elétrica. E esta doação será essencial para o atendimento transfusional do estado.

“Recebemos com muita alegria e gratidão. Somos Estados vizinhos e saber que em um momento desses, vocês se prontificaram em ajudar com uma campanha e destinar as doação para o nosso estado é um momento impar para a história da hemorrede. Todos os Hemocentros estão passando por um momento delicado, com baixas dos estoques e mesmo assim vocês, imediatamente, se prontificaram em ajudar. A população amapaense será eternamente grata por esse momento”, destacou Hellen.

Critérios para doação

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

Pesar acima de 50 kg;

Estar em boa condições de saúde;

Apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

Quem teve Covid-19 é necessário esperar 30 dias após a cura para doar. E quem teve contato com pessoas que tiveram Covid-19, deve esperar 14 dias após o último contato.