Helicóptero que transportava deputado federal Antônio Doido (MDB) faz pouso forçado em Igarapé-açu

O deputado federal Antônio Doido (MDB) passou por uma situação assustadora na tarde da última sexta-feira (31/05), em Igarapé-açu, no nordeste do Pará. O helicóptero que o transportava fez um pouso forçado devido às condições climáticas adversas. O pouso foi realizado em uma área do loteamento Santo Antônio. Apesar do susto, ninguém que estava no veículo aéreo ficou ferido..Com informações do jornalista Naldo Lobo.

