Pará já realizou quase meio milhão de testes rápidos na população

Após quase nove meses da chegada da pandemia da covid-19 no Pará - o primeiro caso foi confirmado no dia 18 de março -, o Pará realizou 454.425 testes rápidos, dos quais 208.323 positivos e 246.102 descartados, de março a novembro.

Deste total, o maior número de testes foi aplicado em junho, quando chegou a 111.644 sendo 56.835 positivos e 54.809 descartados. Já a menor quantidade foi feita em novembro: 23.150 resultando em 7.425 positivos e 15.725 descartados.

Em Belém, 40.000 testes disponibilizados para a pesquisa epidemiológica da covid-19 na capital foram realizados na população. Destes, 31,2% apresentaram resultado positivo para doença. Os dados são das Secretarias Estadual (Sespa) e Municipal (Sesma) de Saúde.

Ainda segundo a Sesma, desde o mês de junho até esta sexta-feira (11), foram aplicados 58.000 testes rápidos no município pela Sesma.

Quanto aos 10.000 testes adquiridos em outubro, a Sesma esclarece que “eles estão atendendo às demandas da atenção básica para pessoas do grupo de risco, regulação de leitos e triagem no serviço de urgência e emergência”.

A Sesma ressalta que os dados são referentes apenas a testes feitos pelo município. Não incluem dados da rede privada e que são sujeitos à alterações.

Paciente com sintomas da doença lamenta por não realizar teste

Um dos espaços em Belém que, desde o dia 12 de novembro, passou a atender a população com sintomas leves e moderados da covid-19 é a unidade da Policlínica Itinerante no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, segunda a sábado, das 8h30 às 17h.

A auxiliar administrativa Sandra Aguiar, 40 anos, foi uma das pessoas que, na última quinta-feira (10), buscou atendimento na Policlínica Itinerante do Mangueirão, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas voltou para casa sem conseguir fazer o teste.

“O atendimento foi bom, mas eu pensei que ia conseguir fazer o teste rápido, mas não foi feito, somente a medicação. Falaram que devido aos sintomas que sinto, há seis dias, não seria necessário, só a medicação mesmo. Acho que tinham que fazer o exame, sim, para tirar a dúvida. A médica pode ter o diagnóstico dela, mas eu queria ter a minha certeza”, afirma a paciente do SUS.

O médico Paulo Guterres explica que o atendimento no espaço segue protocolos de atendimentos. “A população em geral pensa que tem que ser feito o exame para a covid-19, mas não é assim, pois existe todo um protocolo ao abrir um local desse para atuar com o público. Aqui eles passam por uma triagem, se pode entrar, se está nos dias adequados pela infecção, passa na consulta com o médico, que é quem diz se pode ou não fazer o exame, vai passar medicações adequadas e receber todas informações”.

Se estiver dentro do protocolo estabelecido pelo Lacen e pelos médicos, Guterres enfatiza que é feito o exame. “A prioridade aos pacientes envolve ainda a questão do ensino e de seguirem os cuidados de higiene e isolamento social. Se a pessoa precisar e estiver com o diagnóstico e sintomatologia da covid-19, é feita tomografia e medicação, mas depende de cada caso”, esclarece.

O tempo para a entrega do resultado do exame, ainda segundo o médico, é determinado pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen/PA) e a espera varia de três a quatro dias.

Detalhamento dos testes rápidos aplicados no Pará

De acordo com os dados da Sespa, dos 454.425 testes rápidos 179 foram aplicados em março e resultaram em 96 positivos e 83 descartados; em abril foram 6.649 (2.914 positivos e 3.735 descartados) e maio eram 63.193 (36.781 positivos e 26.412 descartados).

Em junho saltou para 111.644 (56.835 positivos e 54.809 descartados); julho foram 94.146 (45.575 positivos e 48.571 descartados) e em agosto caiu para 69.337 (29.532 positivos e 39.805 descartados).

Já em setembro diminuiu para 47.269 (16.831 positivos e 30.438 descartados); outubro passou para 34.629 (10.405 positivos e 24.224 descartados) e novembro foram apenas 23.150 (7.425 positivos e 15.725 descartados).