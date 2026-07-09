Grupo Liberal fortalece integração entre TV e Jornal na 7ª edição do projeto Aceleraê

O Grupo Liberal realizou na tarde desta quinta-feira (9) mais uma edição do projeto Aceleraê, evento que reúne colaboradores do setor comercial do jornal O Liberal mensalmente, em um momento de palestras, dinâmicas e premiação para colaboradores destaque. Pela primeira vez, colaboradores da TV Liberal participaram da programação, marcando a nova fase de integração entre o setor comercial. As unidades do Interior também estiveram presentes de forma remota, bem como representantes de São Paulo e Brasília.

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, destaca que o projeto Aceleraê é pensando principalmente como forma de motivação e capacitação. “Cada vez mais, para as áreas comerciais performarem, é preciso dar ferramentas. Então, esse é um momento de dar ferramentas, de trazer convidados para falar e também reconhecer, temos também a fase da premiação”, pontua.

Duas apresentações de balé, uma realizada na abertura pela Escola de Dança Ballare, e outra no encerramento do evento pelo Centro de Dança Ana Unger, foram destaques na programação. “A arte é muito importante nesse processo de desenvolvimento humano. Tratamos de alinhamento, leveza, integração, força, trabalho em grupo e entendemos que a arte, o balé ele traz isso, a beleza do coletivo”, enfatiza Aline.

A programação seguiu com o momento Oportunidades Comerciais, no qual lideranças das áreas de negócios do Grupo Liberal apresentaram projetos inovadores, como o De Salto Alto, apresentado toda quinta-feira por Syanne Neno e Rodolfo Sousa às 19h, e veiculado no YouTube de O Liberal, que já conta com mais de 400 mil inscritos. O tradicional Classificados de O Liberal, com forte impacto dentro do impresso, agora terá um novo formato digital, que será divulgado em breve, destacando o potencial da marca para imóveis, veículos, produtos e serviços.

A TV Liberal divulgou campanhas exclusivas para o Dia dos Pais e também o projeto Amor de Pet, e mostrou em primeira mão uma nova série documental que irá abordar os segredos dos restaurantes paraenses, com foco na culinária já consagrada no Estado e no exterior.

A programação seguiu com a palestra “Um só time: o talento individual em ritmo coletivo”, ministrada por Marcelo Magalhães, formado em Ciência da Computação, com MBA em gestão e marketing pelas escolas FIA e ESPM, e Mestre em Administração pela USP. Marcelo destacou a importância do senso coletivo para o desenvolvimento de equipes.

“Para chegarmos em um local de um só time, temos um caminho para os seguintes elementos: pertencimento, propósito compartilhado e senso de pertencimento, além de segurança e a capacidade de se sentir vulnerável dentro daquele grupo e aceito”, disse Marcelo durante a palestra. O momento encerrou com uma dinâmica em grupo.

Balé – A Escola Ballare trouxe um número em homenagem a seu Romulo e dona Déa Maiorana, ao amor que eles viveram. Já o balé realizado pelo Centro de Dança Ana Unger marcou o encerramento do evento. “Se não fosse esse grande amor, o Grupo Liberal não seria essa potência que é hoje. Ana Unger trouxe uma apresentação que mostra a integração do grupo, jornal, televisão, rádio, digital, que vai fortalecer no final essa união”, diz a produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins.