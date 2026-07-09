Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Grupo Liberal fortalece integração entre TV e Jornal na 7ª edição do projeto Aceleraê

Momento uniu palestras, dinâmicas e premiação para colaboradores destaque

Ayla Ferreira
fonte

A programação seguiu com o momento Oportunidades Comerciais, no qual lideranças das áreas de negócios do Grupo Liberal apresentaram projetos inovadores (Everaldo Nascimento/ O Liberal)

O Grupo Liberal realizou na tarde desta quinta-feira (9) mais uma edição do projeto Aceleraê, evento que reúne colaboradores do setor comercial do jornal O Liberal mensalmente, em um momento de palestras, dinâmicas e premiação para colaboradores destaque. Pela primeira vez, colaboradores da TV Liberal participaram da programação, marcando a nova fase de integração entre o setor comercial. As unidades do Interior também estiveram presentes de forma remota, bem como representantes de São Paulo e Brasília.

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, destaca que o projeto Aceleraê é pensando principalmente como forma de motivação e capacitação. “Cada vez mais, para as áreas comerciais performarem, é preciso dar ferramentas. Então, esse é um momento de dar ferramentas, de trazer convidados para falar e também reconhecer, temos também a fase da premiação”, pontua.

Duas apresentações de balé, uma realizada na abertura pela Escola de Dança Ballare, e outra no encerramento do evento pelo Centro de Dança Ana Unger, foram destaques na programação. “A arte é muito importante nesse processo de desenvolvimento humano. Tratamos de alinhamento, leveza, integração, força, trabalho em grupo e entendemos que a arte, o balé ele traz isso, a beleza do coletivo”, enfatiza Aline. 

A programação seguiu com o momento Oportunidades Comerciais, no qual lideranças das áreas de negócios do Grupo Liberal apresentaram projetos inovadores, como o De Salto Alto, apresentado toda quinta-feira por Syanne Neno e Rodolfo Sousa às 19h, e veiculado no YouTube de O Liberal, que já conta com mais de 400 mil inscritos. O tradicional Classificados de O Liberal, com forte impacto dentro do impresso, agora terá um novo formato digital, que será divulgado em breve, destacando o potencial da marca para imóveis, veículos, produtos e serviços.

A TV Liberal divulgou campanhas exclusivas para o Dia dos Pais e também o projeto Amor de Pet, e mostrou em primeira mão uma nova série documental que irá abordar os segredos dos restaurantes paraenses, com foco na culinária já consagrada no Estado e no exterior.

A programação seguiu com a palestra “Um só time: o talento individual em ritmo coletivo”, ministrada por Marcelo Magalhães, formado em Ciência da Computação, com MBA em gestão e marketing pelas escolas FIA e ESPM, e Mestre em Administração pela USP. Marcelo destacou a importância do senso coletivo para o desenvolvimento de equipes.

“Para chegarmos em um local de um só time, temos um caminho para os seguintes elementos: pertencimento, propósito compartilhado e senso de pertencimento, além de segurança e a capacidade de se sentir vulnerável dentro daquele grupo e aceito”, disse Marcelo durante a palestra. O momento encerrou com uma dinâmica em grupo.

Balé – A Escola Ballare trouxe um número em homenagem a seu Romulo e dona Déa Maiorana, ao amor que eles viveram. Já o balé realizado pelo Centro de Dança Ana Unger marcou o encerramento do evento. “Se não fosse esse grande amor, o Grupo Liberal não seria essa potência que é hoje. Ana Unger trouxe uma apresentação que mostra a integração do grupo, jornal, televisão, rádio, digital, que vai fortalecer no final essa união”, diz a produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Grupo Liberal

aceleraê
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

UNIVERSIDADE

UFPA inaugura Espaço de Convivência Estudantil no Instituto de Medicina Veterinária de Castanhal

É a primeira unidade acadêmica da Universidade a receber um espaço com essa finalidade, reconhecimento que reflete sua trajetória de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão

08.07.26 15h14

CHUVA

Inmet emite alerta de chuva intensa no Pará neste sábado (4/7)

Na Região Norte, o alerta também abrangeu Roraima, Amapá e Amazonas

04.07.26 14h40

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de matar cachorro a facadas em Viseu

Casos de violência contra animais se repetem no Pará

04.07.26 8h39

PROJETO

Castanhal recebe ação Expedição Novos Sorrisos no Pará, ampliando o acesso à saúde bucal na região

Programa social promoverá atividades odontológicas na cidade entre 8 e 28 de julho

03.07.26 13h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

calor extremo

Belém elabora plano para enfrentar calor extremo e efeitos do Super El Niño

Iniciativa de 35 órgãos municipais, estaduais e federais visa prevenir e adaptar a cidade aos efeitos previstos do fenômeno climático.

08.07.26 15h30

RESGATE

Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri

Serpente foi localizada em um terreno no bairro Cidade Nova; moradores acionaram a Semma, que realizou a captura segura do animal

08.07.26 12h15

viralizou

VÍDEO: Padre paraense 'farma aura' para pedir doações à igreja

Pároco de Aurora do Pará entrou na brincadeira das redes sociais para divulgar campanha que busca arrecadar recursos para instalar centrais de ar na Igreja Matriz

08.07.26 11h21

RISCO À SAÚDE

TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém

A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

16.12.25 19h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda