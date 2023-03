Grupo Liberal é finalista em Prêmio Simineral de jornalismo; veja as categorias

O Grupo Liberal é finalista, mais uma vez, no Prêmio Simineral de Comunicação 2022, dentro da categoria "Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo". Foram selecionadas cinco produções nos eixos: Jornalismo Impresso; Telejornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo Digital - Reportagem 360º e Jornalismo do Futuro. O resultado final está previsto para ser divulgado na próxima terça-feira (21), a partir das 19h, no auditório do Senai, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o O Liberal, conquista espaço da premiação. Ano passado, Grupo levou três de seis categorias. Trabalhos de Ana Carolina Matos e Ândria Almeida (impresso), Tarso Sarraf (fotojornalismo), de O Liberal, e de Gustavo Ferreira (telejornalismo), da TV Liberal.

"Chegar à final do Prêmio Simineral de Comunicação é uma grande conquista e um reconhecimento merecido pelo trabalho árduo, dedicação e excelência profissional dos jornalistas do Grupo Liberal. Acredito que a indicação à final deste prêmio não apenas honra a trajetória profissional das equipes, mas também reflete a contribuição significativa para a sociedade paraense, ajudando a informar, educar e inspirar pessoas de todos os aspectos da vida na Amazônia", diz Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal.

As inscrições aconteceram até 10 de março. As produções foram selecionadas a partir de um júri técnico. Os profissionais levaram em consideração a qualidade do conteúdo editorial; relevância da pauta; credibilidade das fontes; a linguagem; esforço de produção; a abordagem do tema, pesquisa e estética na apresentação. Os três primeiros colocados receberão certificados e o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, exceto Jornalismo do Futuro que o valor será de R$ 2 mil.

Conheça o jornalista e as categorias selecionadas:

Jornalismo Impresso

Daleth Oliveira - O Liberal

Telejornalismo

Gustavo Ferreira - TV Liberal

Fotojornalismo

Tarso Sarraf - O Liberal

Jornalismo Digital - Reportagem 360º

Camila Moreira - Liberal Amazon

Jornalismo do Futuro

Luciana Carvalho - OLiberal.com

Sobre o prêmio

O Prêmio Simineral é uma iniciativa do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) focada no reconhecimento dos melhores conteúdos produzidos para redes sociais, jornalísticos e empresariais sobre a mineração. O prêmio conta com a organização da Agência Eko e o patrocínio da Vale, Hydro, Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e o Oz Minerals.