Programa TerPaz garante entrega de brinquedos para crianças de baixa renda

O pequeno Jhonnatan Moura, de 7 anos, era só alegria na manhã desta quarta-feira (22), como uma das crianças que participaram da ação especial de Natal, realizada pelo programa Territórios Pela Paz (TerPaz). “Ganhei um arco e flecha e esse lançador de água, estou muito feliz”, disse a criança. Esta é a segunda etapa da entrega de brinquedos, que começou na última segunda-feira (20) e agora contemplou os territórios de Nova União, em Marituba; Jurunas, Guamá e Terra Firme, em Belém. No total, mais de 2 mil crianças, de 0 a 10 anos, foram contempladas com brinquedos, doados pela Receita Federal, como carrinhos de controle remoto, bonecos e jogos de tabuleiros.

A ação foi acompanhada pela primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho. “A magia do Natal acaba dominando o sentimento de todas as crianças, e hoje a gente pode continuar o segundo dia dessa ação, com a companhia do Papai Noel, nos territórios do TerPaz. É muito mágico a gente ver o brilho no olhar de cada criança, o reconhecimento, nesse momento de confraternização, de gratidão pelo ano que está acabando e de estarmos com vida. Por podermos estar aqui trabalhando e trazendo um pouco de alegria e conforto para cada familía, cada criança”, destacou Daniela Barbalho.

Daniela Barbalho comanda a entrega de presentes no Natal 2021 do TerPaz (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Além de presentear as crianças, o Papai Noel também deixou uma mensagem especial aos participantes. “Esse é um momento de conscientização para todos nós, sobre a nossa saúde, a nossa vida. É também um momento de paz entre as famílias e dizer a cada um de vocês que nunca perca a alegria e também duas coisas que são primordiais na vida que é a magia e a força para seguirmos em frente”, declarou o Bom Velhinho.

A programação foi realizada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), pasta responsável por coordenar as ações do TerPaz. Segundo a diretora geral do Núcleo de Articulação da Cidadania da Seac, Juliana Barroso, os moradores desses bairros vão receber, em breve, os grandes complexos comunitários chamados Usinas da Paz.

“É importante ressaltar que essas atividades itinerantes que estamos realizando aqui nesses territórios, em breve, também vão poder ser realizadas dentro das Usinas da Paz, esse grande projeto do Governo do Estado que já está em funcionamento no Icuí-Guajará, e todos estarão convidados a participar das nossas atividades, principalmente, as crianças. Então, enquanto TerPaz, estamos aqui trazendo uma mensagem de amor e esperança nesse natal”, afirmou Juliana Barroso.

A operadora de caixa Renata Aviz aproveitou a ação e garantiu um presente para o filho, Henry Pyetro, de quase um ano de idade. “Maravilhoso isso que o Estado está fazendo, atendendo essas crianças que são muito carentes. Então está ajudando muitas famílias, ver o sorriso nos rostos dessas crianças não tem preço, só tenho a agradecer”, disse.