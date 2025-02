Governo potencializa educação pública na Região do Araguaia com entrega de nova creche em Redenção

Para fortalecer a educação pública paraense na Região de Integração do Araguaia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entrega mais uma unidade do Programa “Creches Por Todo o Pará”, nesta sexta-feira (7). Com a inauguração da creche Maria Rondina Alves, no município de Redenção, as famílias da região poderão contar com apoio, ensino de qualidade e ambiente seguro para crianças de 0 a 5 anos.

Para o secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares, a inauguração da creche em Redenção reforça, mais uma vez, o comprometimento do Estado com a educação desde a primeira infância. “A creche é uma junção de dois esforços. A responsabilidade da educação infantil é das prefeituras, mas o Governo do Estado entende que precisamos ter um alto investimento na primeira infância. E quando a gente começa a história certa, tem muito mais chances dessa história terminar bem. Investir desde cedo é o que mais vai dar retorno positivo ao resto da vida na educação, na saúde e em todos os aspectos dessas crianças. Um momento de muita comemoração e apoio para toda a comunidade", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

VEJA MAIS



Estrutura de qualidade

Foram investidos R$ 4.104.405,85 na construção da unidade, que conta com nove salas de aula, uma sala multiuso, cinco banheiros, lactário, berçário/amamentação, trocador, sala dos professores, coordenação, secretaria, copa/cozinha, despensa, área de serviço, além espaço de área externa com espaço de convivência (quadra), parquinho em areia, jardim, horta e banho externo.

Grande expectativa para a comunidade, a inauguração da creche Maria Rondina Alves fará muita diferença para as famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social. Como destaca a gestora da unidade escolar, Deuzirene Castro.

“A expectativa a respeito da inauguração da creche é muito grande. É um misto de sentimentos, é gratidão e alegria mesmo. É momento de comemorar e agradecer pela dedicação e compromisso do Governo com o bem-estar da nossa comunidade. Não só eu, mas todos estamos ansiosos para ver os resultados positivos que esses programas do Estado vão trazer para a comunidade. Eu acredito que seja algo de muita necessidade, algo que a comunidade estava precisando e agora vai ser beneficiada. A palavra no momento é gratidão e satisfação mesmo”, frisou a educadora.

(Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Com uma filha em idade escolar, a dona de casa Yasmin Pereira, conta que a nova creche vai facilitar muito a rotina da família. "Eu estou muito feliz por conseguir uma creche aqui no nosso setor. Se não fosse isso, eu teria que sair daqui para levar a minha filha para estudar em outro lugar, mais longe. Estão de parabéns", considerou.

Creches Por Todo o Pará

É um programa educacional inédito, que vai beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social e que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos.

Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas. Cada uma das unidades tem capacidade para atender 200 crianças, com salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

A educação infantil é prioridade para o Governo do Pará, por isso, o programa Creches Por Todo o Pará está transformando a vida de muitas famílias paraenses. Já foram entregues creches em Oriximiná, Ananindeua, Benevides e Belém.