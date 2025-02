LBV promove campanha para fortalecer a educação e combater desigualdades sociais

A Legião da Boa Vontade realiza anualmente a campanha LBV " Educação: Futuro no Presente!", uma iniciativa de sensibilização social que ocorre no início de cada ano letivo (de janeiro a março) e visa promover o incentivo à escolarização e continuidade dos estudos em suas unidades socioassistenciais e por entidades parceiras.

A LBV apoia crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, incentivando-os a prosseguirem com os estudos e buscar o aprendizado contínuo. Em seus Centros Comunitários de Assistência Social localizados em dezenas de cidades brasileiras, meninas e meninos de 6 a 15 anos, participam, no turno inverso ao escolar, de diversas atividades socioeducativas.

A meta é entregar 18 mil kits pedagógicos para crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos pela LBV e por entidades parceiras. Também faz parte da meta servir (de janeiro a março) mais de 1 milhão de refeições para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em suas mais de 80 unidades socioeducacionais no país.

Os estudantes recebem alimentação completa, uniformes, material pedagógico e outros benefícios essenciais ao desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo. A LBV também qualifica adolescentes e jovens de 14 a 24 anos que são matriculados no Programa de Aprendizagem Profissional: Aprendiz da Boa Vontade (PABV).

Por meio dessa iniciativa, a Instituição contribui para combater a evasão escolar e estimula esse público a dar continuidade aos estudos técnico e superior, abrindo caminho para contribuições significativas para o bem-estar social. A partir da capacitação e da conexão com o mundo corporativo, por meio do programa, os jovens também podem tanto desenvolver suas habilidades quanto contribuir para a economia de suas famílias.

Em suas escolas, a Instituição oferece educação de qualidade (Educação Infantil ao Ensino Médio), fornecendo todo apoio necessário para que os alunos desenvolvam suas habilidades e competências. Em sua Escola Técnica, promove gratuitamente o curso técnico em Rádio e Televisão, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. O curso proporciona domínio técnico e prático, permitindo que os formandos solicitem o DRT (certificado de habilitação emitido pela Delegacia Regional do Trabalho), possibilitando o exercício da profissão em emissoras de rádio, televisão e produtoras de vídeo.

A LBV ainda promove outras ações que contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades que incluem:

• Programa EJA — Educação de Jovens e Adultos, destinado a quem não conseguiu concluir os estudos na idade convencional.

• Curso Preparatório EAD para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). As aulas são oferecidas por meio de videoaulas e encontros ao vivo via plataforma Teams, promovendo interação direta dos alunos de qualquer parte do país, com os professores para esclarecimento de dúvidas e revisão dos conteúdos.

• Programa de Assessoramento SUAS.ORG — oferece apoio técnico e administrativo a organizações da sociedade civil, movimentos sociais, redes e coletivos locais.