Governo Federal reconhece situação de emergência em Monte Alegre

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência em Monte Alegre, no oeste do Pará, e em mais 11 cidades brasileiras, atingidas por desastres naturais. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU). Mais de 800 famílias foram afetadas diretamente pelas chuvas no município. Após a publicação do reconhecimento federal por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU), os estados ou municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre. Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da Sedec avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.

Em Monte Alegre, as famílias afetadas pela cheia dos rios Amazonas e Gurupatuba (este um afluente do rio Amazonas) residem nas zonas urbana e ribeirinha. Coordenador da Defesa Civil Municipal de Monte Alegre, Leomar Araújo disse, nesta quinta-feira (12), que a portaria publicada na quarta-feira (11), a de número 1.636, beneficia 808 famílias afetadas diretamente. Um total de 2.727 pessoas. Essas famílias residem nas zonas rural e ribeirinha. Para esse desastre, ainda não houve ajuda humanitária, acrescentou.

Mas o coordenador explicou que o município teve outro reconhecimento, feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por causa das inundações que atingiram o município. E, para esse tipo de desastre natural, recebeu sim ajuda humanitária: 1.679 cestas de alimentos enviados pelo governo Estadual, que já foram distribuídas. O governo federal repassou R$ 840.423,20 para Monte Alegre. “Também para essa ajuda humanitária, estamos aguardando o fornecedor nos entregar (as cestas básicas), para podermos distribuir às famílias ribeirinhas”, informou Leomar Araújo. Essas cestas foram compradas com os mais de R$ 840 mil enviados ao município pela União.