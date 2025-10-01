Governo entrega benefício habitacional para construção de casas sustentáveis em ilhas de Belém

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), entregou nesta quarta-feira (1º) o benefício habitacional “Sua Casa COP30 Sustentável”, que viabilizará a construção de 45 moradias sustentáveis na região das ilhas, em Belém. Erguidas com tijolos ecológicos, produzidos a partir do caroço de açaí, as unidades vão reduzir a emissão de CO₂ na atmosfera em mais de 70 toneladas.

O diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, destacou que a iniciativa alia sustentabilidade à dignidade social. “Além da questão ecológica, estamos trazendo moradia digna para as pessoas que vivem nas ilhas de Belém. É um trabalho orientado pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan. Em breve, voltaremos aqui para entregar essas casas, mostrando que a Cohab alia habitação à preservação ambiental”, disse o gestor da Companhia.

O projeto será executado em convênio com a Cooperativa Mista da Ilha do Combu (Coopmic). O presidente da entidade, Mizael Rodrigues, ressaltou a transformação para a comunidade, enfatizando que, “pela primeira vez, o olhar do poder público vai além do turismo, oferecendo moradia digna e sustentável às famílias ribeirinhas”.

Paulo Cohen, da Central de Movimentos Populares, destacou a valorização da população ribeirinha. “Esse projeto vem em sintonia para que os ribeirinhos sejam olhados com humanidade e valorização”, complementou.

Sustentabilidade

O uso de tijolo ecológico permitirá redução de até 30% no tempo de construção em relação à alvenaria tradicional, além de oferecer conforto térmico, maior isolamento acústico e economia de até 40% nos materiais. O tijolo reduz consumo de água (90%), cimento (80%), ferro (50%) e elimina o uso de madeira, diminuindo resíduos sólidos e emissões de gases de efeito estufa.

Telhas ecológicas reforçam a sustentabilidade, oferecendo maior durabilidade e aproveitamento de materiais reciclados. Também serão instalados biodigestores para tratamento de resíduos orgânicos, gerando biogás e biofertilizantes.

Segundo Marco Oliveira, doutor em Engenharia Civil e responsável pelo desenvolvimento do tijolo ecológico de açaí no Instituto Federal do Pará (IFPA), o diferencial do produto está na adição do caroço da fruta, cuja maior parte é descartada no meio ambiente. “O Pará é o maior produtor de açaí do mundo e, ao incorporar o caroço em uma matriz cimentícia com proposta de captura de CO₂ e possibilidade de geração de crédito de carbono, o projeto se torna inovador. Além disso, traz identidade cultural e valoriza os saberes amazônicos”, ressaltou.

As famílias contempladas contarão com a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis), assegurada pela Lei Federal nº 11.888/2008. O programa garante suporte gratuito de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais durante a construção e melhoria das moradias.

A moradora Ângela Maria Soares, que há mais de 50 anos trabalha com a coleta de açaí na Ilha do Combu, será a primeira beneficiária do projeto. Emocionada, ela disse que “agora vou viver em uma casa boa, longe da maré, e poderei aproveitar os benefícios ecológicos, inclusive para fazer uma horta”.