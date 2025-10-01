Governo entrega benefício habitacional para construção de casas sustentáveis em ilhas de Belém
Erguidas com tijolos ecológicos, moradias do Projeto 'Sua Casa COP30 Sustentável' devem reduzir em mais de 70 toneladas a emissão de CO₂ na atmosfera
O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), entregou nesta quarta-feira (1º) o benefício habitacional “Sua Casa COP30 Sustentável”, que viabilizará a construção de 45 moradias sustentáveis na região das ilhas, em Belém. Erguidas com tijolos ecológicos, produzidos a partir do caroço de açaí, as unidades vão reduzir a emissão de CO₂ na atmosfera em mais de 70 toneladas.
O diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, destacou que a iniciativa alia sustentabilidade à dignidade social. “Além da questão ecológica, estamos trazendo moradia digna para as pessoas que vivem nas ilhas de Belém. É um trabalho orientado pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan. Em breve, voltaremos aqui para entregar essas casas, mostrando que a Cohab alia habitação à preservação ambiental”, disse o gestor da Companhia.
O projeto será executado em convênio com a Cooperativa Mista da Ilha do Combu (Coopmic). O presidente da entidade, Mizael Rodrigues, ressaltou a transformação para a comunidade, enfatizando que, “pela primeira vez, o olhar do poder público vai além do turismo, oferecendo moradia digna e sustentável às famílias ribeirinhas”.
Paulo Cohen, da Central de Movimentos Populares, destacou a valorização da população ribeirinha. “Esse projeto vem em sintonia para que os ribeirinhos sejam olhados com humanidade e valorização”, complementou.
Sustentabilidade
O uso de tijolo ecológico permitirá redução de até 30% no tempo de construção em relação à alvenaria tradicional, além de oferecer conforto térmico, maior isolamento acústico e economia de até 40% nos materiais. O tijolo reduz consumo de água (90%), cimento (80%), ferro (50%) e elimina o uso de madeira, diminuindo resíduos sólidos e emissões de gases de efeito estufa.
Telhas ecológicas reforçam a sustentabilidade, oferecendo maior durabilidade e aproveitamento de materiais reciclados. Também serão instalados biodigestores para tratamento de resíduos orgânicos, gerando biogás e biofertilizantes.
Segundo Marco Oliveira, doutor em Engenharia Civil e responsável pelo desenvolvimento do tijolo ecológico de açaí no Instituto Federal do Pará (IFPA), o diferencial do produto está na adição do caroço da fruta, cuja maior parte é descartada no meio ambiente. “O Pará é o maior produtor de açaí do mundo e, ao incorporar o caroço em uma matriz cimentícia com proposta de captura de CO₂ e possibilidade de geração de crédito de carbono, o projeto se torna inovador. Além disso, traz identidade cultural e valoriza os saberes amazônicos”, ressaltou.
As famílias contempladas contarão com a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis), assegurada pela Lei Federal nº 11.888/2008. O programa garante suporte gratuito de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais durante a construção e melhoria das moradias.
A moradora Ângela Maria Soares, que há mais de 50 anos trabalha com a coleta de açaí na Ilha do Combu, será a primeira beneficiária do projeto. Emocionada, ela disse que “agora vou viver em uma casa boa, longe da maré, e poderei aproveitar os benefícios ecológicos, inclusive para fazer uma horta”.
