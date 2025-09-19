Famílias de Belém recebem benefício habitacional do Governo do Estado

Maria Santinha, Raimunda Nascimento e Marielza Monteiro são três mulheres com mais de 60 anos de idade. Nesta sexta-feira (19), as três e mais de 620 pessoas, conquistaram o maior sonho de quem chefia um lar: a conquista da moradia digna, quando tudo que tinham para construir suas casas era a fé e a esperança, conforme contaram as três mulheres.

A realização do sonho ocorreu durante ato de entrega do benefício habitacional Sua Casa, em cerimônia ocorrida na Usina da Paz Guamá, em Belém, com a participação da vice-governadora Hana Ghassan.

“Quero falar da minha alegria de estar aqui, entregando esse benefício que vai garantir a reforma da casa de cada um de vocês, e orientar para que façam o orçamento antes de falar que a compra é com o cheque Sua Casa, para que ninguém possa cobrar a mais pelo material de construção comprado com este benefício, e ele possa ser usado da melhor forma possível para a melhoria da moradia de vocês”, orientou a vice-governadora do Pará.

O Programa Sua Casa é uma política pública, do Governo do Estado, destinada à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional. A iniciativa também garante recursos para a contratação da mão de obra do pedreiro que executa o serviço. O valor para cada família pode chegar a R$ 21 mil.

O Sua Casa não é financiamento é uma doação feita pelo Governo do Pará. No ato da compra na loja de material de construção o valor integral recebido na venda por meio do Sua Casa é abatido do ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação que as empresas pagam ao Governo.

Pode participar do programa qualquer loja com registro no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Desde que foi criado, no ano de 2019, o Sua Casa beneficiou mais de 29 mil famílias somente em Belém. No Pará, são mais de 150 mil famílias, um investimento em habitação superior a R$ 1,3 bilhão.

Marielza Monteiro conta que está desempregada e o marido também e sem o cheque moradia nunca iria conseguir reformar a casa dela. “Eu sempre sonhei com minha casa toda acabada, boa para morar e nunca tive condições de mexer nela, mas agora sei que vou deixar ela linda”, disse.

Maria Santinha disse que tinha esperança de receber o cheque para concluir a casa. “Era meu sonho poder terminar minha casa, pois sou mãe, avó e bisavó e, muitas vezes, perdi a esperança, mas agora está aqui na minha mão meu cheque e minha reforma vai sair”, comemorou.

Raimunda Nascimento é doméstica e falou da felicidade em receber a segunda etapa do benefício que está garantindo a reconstrução da casa dela que pegou fogo. “Fiz a primeira parte com o primeiro cheque, mas precisava terminar minha obra, pois sem o acabamento minha casa é só poeira, agora vou rebocar, pintar e vou deixar minha casa bem bonita”, disse feliz.

A ação contou ainda com a presença do diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, que relatou que houve entrega de valores referentes a duas etapas do benefício. “Estamos entregando mais de 550 cheques da primeira etapa e mais de 71 referentes à segunda etapa, que garante a conclusão das obras da casa própria, em uma ação com a presença da nossa vice-governadora Hana, que é uma mulher incansável na luta por melhorar a vida das famílias em todo o Pará”, pontuou Pioneiro.

Como participar

O Programa Sua Casa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.), além de idosos, famílias de pessoas com deficiência (PcDs), entre outros critérios técnicos.

Para receber o benefício os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do Programa.

À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de Assistência Social da Cohab, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.