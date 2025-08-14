'Sua Casa' leva moradia digna para mais de 11 mil pessoas na Região de Integração do Araguaia

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab-PA) contemplou, no período de 2019 até os dias atuais, 11.242 famílias com o benefício habitacional Sua Casa na Região de Integração do Araguaia, que engloba 14 municípios: Abel Figueiredo, Conceição do Araguaia, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Redenção, Santana do Araguaia, Pau D'arco, Santa Maria das Barreiras, Sapucaia, São Félix do Xingu, Tucumã e Xinguara.

O benefício do "Sua Casa" contempla famílias em primeira e segunda etapas do programa com recursos financeiros para construção, ampliação, adaptação ou reforma de imóveis, garantindo maior qualidade de vida para quem mais precisa. O investimento, que é entregue gratuitamente deve ser usado na compra de material de construção e pagamento da mão de obra do pedreiro. Todo o benefício pode chegar a R$ 21 mil.

O diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, enfatiza que o benefício habitacional cumpre sua função social de reduzir o déficit habitacional, e também estimular a economia. “No momento que a família adquire o material de construção aquece o comércio local, assim como o recurso para pagamento da mão de obra do pedreiro também gera emprego, assim o benefício habitacional concedido pelo governador Helder e vice-governadora Hana tem um grande impacto social positivo no Estado do Pará”, pontua Pioneiro.

A dona de casa Beatriz Lima, moradora de Floresta do Araguaia, detalhou que o benefício vai garantir uma transformação na vida dela.

“É o meu sonho, porque já tive muitas perdas e agora é uma oportunidade que Deus está me dando para transformar a minha vida. Graças que existe essa política de garantir moradia para quem não tem. É importante para a transformação de todas as famílias carentes”, disse Beatriz.

Para quem recebeu o benefício, é a oportunidade de concluir a obra tão sonhada da casa própria. A dona de casa Tarsila da Silva Costa fez questão de contar que com esse recurso, vai concluir a obra da casa dela.

“Eu estou muito feliz e realizando mais um sonho, e só tenho que agradecer. Com essa segunda etapa vou terminar minha casinha, fazer os acabamentos e ainda quero murar todinha para ter mais segurança”, disse a dona de casa.

Para participar do Programa "Sua Casa" os interessados devem atender aos seguintes critérios: ter renda familiar de até três salários mínimos; não possuir outro imóvel; ser maior de dezoito anos ou emancipado; ter família constituída com no mínimo dois integrantes; não ter sido beneficiado em outro programa habitacional no âmbito Municipal, Estadual e Federal; comprovar que detém a propriedade ou posse mansa e pacífica do imóvel há mais de cinco anos.

Serviço:

As famílias que já foram beneficiadas em outros programas habitacionais, podem ser atendidas de modo excepcional em caso de ocorrência de sinistro, condições mínimas de habitabilidade, vulnerabilidade social e/ou remanejamento.