Governo e Prefeitura analisam vacina obrigatória para servidores

O Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém analisam se adotarão a vacinação obrigatória contra a covid-19 para servidores públicos em suas respectivas esferas de gestão. A reportagem integrada de O Liberal entrou em contato com o Executivo Estadual e o Municipal nesta segunda-feira (23) e recebeu como resposta que o assunto está sob análise.

Em Nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que "a vacinação obrigatória de servidores está sendo analisada internamente". "Após avaliação, a Procuradoria emitirá orientação, caso necessária", complementou.

Já a Prefeitura Municipal de Belém externou: "Está sob análise a possibilidade de exigência do comprovante de vacinação para acesso a locais públicos, como shopping centers, cinemas e restaurantes. Também está sendo analisada a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para servidores públicos".

Decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na quarta-feira (18) estabeleceu a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 para todo os servidores do município, sob risco de penalidades. No começo deste mês, no dia 7, a Prefeitura de São Paulo tornou obrigatória para servidores e funcionários públicos municipais a vacina anticovid.