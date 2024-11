Governo do Pará vai apresentar projetos de recuperação florestal na COP 29

A vice-governadora e coordenadora do Comitê Estadual para a COP 30, Hana Ghassan, falou nesta quarta-feira (06/11), em coletiva de imprensa, junto ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protázio, sobre as ações do estado que serão apresentadas na próxima Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 29.

Promovida pela ONU, a COP é o maior fórum mundial para debates sobre mudanças climáticas, contando com representantes de mais de 190 países. Em 2024 a conferência será realizada entre os dias 11 e 22 de novembro na cidade de Baku, capital do Azerbaijão, e em 2025 o evento será realizado em Belém, também no mês de novembro.

"Esta é a segunda COP que estamos participando sabendo que seríamos sede da COP30. Participamos de Dubai com uma comitiva de pessoas do estado trabalhando nos bastidores, acompanhando toda preparação, e novamente durante a COP de Baku também temos uma comitiva do governo do estado presentes. Alguns membros da equipe já estão em Baku, o restante da equipe segue neste final de semana para que a gente possa acompanhar e realizar reuniões não apenas com a equipe da ONU, mas também com a própria equipe de preparação da COP29", disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Segundo a vice-governadora, a troca de experiências com o país sede vai auxiliar na preparação de Belém para sediar a próxima conferência.

"São vários temas que são objetos de estudo e planejamento por parte do governo do estado, como por exemplo a questão do credenciamento, o receptivo, o transporte, a segurança só para citar alguns dos temas que foram temas de reuniões na COP de Dubai e agora novamente na COP de Baku", afirma Hana Ghassan.

Anúncios para a COP 29

Durante a conferência de Baku o Pará seguirá sua agenda de pioneirismo ambiental apresentando um projeto-piloto vai permitir que a iniciativa privada atue na reposição florestal de uma área degradada.

"Nós vamos lançar a primeira concessão de PPP (Parceria público-privada) para restauração florestal do Brasil. Essa área fica dentro do estado do Pará e mede mais de 10 mil hectares, que vai ser cedida para a iniciativa privada invistam mais de 250 milhões de reais, gerando mais de 2 mil empregos e restaurando esta área, se remunerando a partir do mercado de carbono", disse o secretário de meio-ambiente e sustentabilidade, Raul Protázio.

Além do projeto pioneiro, o Governo do Pará irá atualizar a comunidade internacional sobre o andamento de projetos e iniciativas em curso pelo Estado. "Também traremos mais informações a comercialização de 12 milhões de toneladas de créditos jurisdicionais que o Pará fez na semana do Clima de Nova Iorque, e que gerou uma receita de aproximadamente R$ 1 bilhão. Também traremos mais informações, engajaremos e buscaremos ampliar essa captação de recursos para o financiamento climático do estado", detalha Protázio.

Preparação para a COP 30

"Nós já estamos há quase um ano e meio de preparação para a COP30 em Belém, e este estudo das COPs anteriores – da quantidade de participantes, do público-alvo, da categoria de hospedagem, tudo isso foi importante para que a gente pudesse ter segurança na realização do evento, saber tudo o que precisaríamos fazer, e agora entramos em uma segunda fase porque conseguimos, ao longo deste período, captar todos os recursos necessários para realizar obras que pudessem melhorar a infraestrutura urbana da nossa cidade. Obras que pudessem deixar um legado, pensando no pós-COP porque desde o primeiro momento nosso objetivo, não eram apenas os 15 dias do evento: sabemos da importância e da magnitude deste evento para que a gente possa mostrar internacional e nacionalmente a nossa capital", pondera a vice-governadora.

"São cerca de 30 obras em andamento, já licitadas, que estão sendo acompanhadas por um escritório de projetos contratado pelo governo do Estado para assegurar que as obras tenham um ritmo necessário e sejam entregues antes da data prevista do grande evento", afirma Hana Ghassan.