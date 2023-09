Governo do Pará terá projeto de restauração florestal com a iniciativa privada em São Félix do Xingu

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), revelou que está se preparando para lançar, até o final deste ano, o primeiro edital de concessão para restauro florestal destinado à iniciativa privada. A área designada para concessão abrange 20 mil hectares e está localizada em São Félix do Xingu, no sudeste do Estado.

A escolha por São Félix tem um simbolismo especial, pois, segundo Helder, o município foi o maior emissor de gases de efeito estufa na Amazônia nos últimos anos.

VEJA MAIS

"O estado do Pará estará promovendo a primeira concessão pública para regeneração, visando restaurar áreas que já foram florestas, que foram degradadas e que têm o potencial de serem recuperadas. Dessa forma, garantimos, por um lado, a preservação da floresta e, por outro lado, a recuperação de áreas que podem restabelecer seu estoque florestal", explicou o governador em entrevista exclusiva à CNN.

De acordo com Helder, o edital de concessão está em fase avançada de elaboração, mas, deve estipular um período de cerca de 30 anos para uso da área pela iniciativa privada, bem como uma lista detalhada de todas as espécies que precisarão ser replantadas.

A empresa ou consórcio que obter a concessão será responsável por pagar taxas ao governo estadual pelo uso da área. O retorno sobre o investimento, explicou o governador, virá "por meio da captura de carbono, da gestão dessas áreas e do uso da biodiversidade nesse território".

Além da participação da iniciativa privada no projeto, o Pará também lançará, durante a COP 28, em Dubai, o seu Plano Público de Restauração de Florestas, que envolverá investimentos diretos do estado na recuperação de áreas degradadas.

Segundo o governador, essas duas iniciativas de restauração, juntamente com a recente redução do desmatamento (em 70%, referente a agosto deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado), contribuirão para transformar o Pará em um "grande exemplo de que é possível realizar essa transição cuidando das pessoas, preservando o meio ambiente e garantindo que possamos ser um bom exemplo para o Sul Global, o Norte Global e para todo o planeta".