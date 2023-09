Governador do Pará destaca importância da Amazônia no Global Citizen Festival 2023

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi um dos participantes do Global Citizen Festival deste ano, realizado hoje (23) no Central Park, em Nova Iorque. O evento anual, que reúne milhares de pessoas em torno de shows de música e campanhas globais para combater a pobreza e as mudanças climáticas, contou com a presença do líder político paraense, da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara e da secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé. Ambos entraram no palco com as bandeiras do Brasil e do Pará em mãos, enfatizando a importância da Amazônia e do combate às alterações climáticas.

Em sua fala, Helder Barbalho destacou as ações de seu governo no combate ao desmatamento ilegal e à proteção de terras indígenas. “O estado do Pará tornou a proteção do meio ambiente uma prioridade. Desde que entramos em cena, criamos duas novas regiões protegidas, elevando para um total de 21 milhões de hectares. Nosso objetivo é expandir as áreas protegidas para um milhão de hectares até 2025, com foco na salvaguarda de terras indígenas e eliminação do desmatamento ilegal", discursou.

O governador do Pará, que fez sua fala em português, disse que os líderes mundiais precisam assumir mais compromissos para mudar o panorama causado pelas alterações climáticas no planeta. “Apelamos aos líderes mundiais para que se comprometam a proteger também a nossa mãe terra. Viva a Amazônia, viva o Brasil, viva o Pará”, disse, convidando o público para a Conferência das Partes (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.

Helder Barbalho, Sônia Guajajara e Puyr Tembé (reprodução Global Citizen Festival 2023)

A ministra Sonia Guajajara foi contundente em responsabilizar os países ricos que mais contribuíram com as alterações climáticas em curso. Para a ministra, quem mais sofre as consequências são os mais pobres. “Só conseguiremos salvar o planeta se compartilharmos as responsabilidades. Não é justo que as pessoas que menos contribuíram para as alterações climáticas, sejam as que mais paguem por elas”, disse Guajajara. Ambos os discursos foram recebidos com aplausos entusiásticos da multidão, que incluía ativistas, celebridades e cidadãos de todo o mundo.

O Festival

O Global Citizen Festival, que começou em 2012, tem como objetivo inspirar ação para enfrentar os desafios mais urgentes do mundo, incluindo a erradicação da pobreza extrema e a proteção do meio ambiente. Este ano, o festival contou com apresentações de renomados artistas e ativistas, como Red Hot Chili Peppers, Ms. Lauryn Hill, D-Nice, Conan Gray, Sofia Carson e Stray Kids e muitos outros, com o intuito de arrecadar fundos e conscientizar sobre questões globais prementes.

Além das apresentações musicais, o Global Citizen Festival também serviu como uma plataforma para promover ações em prol de causas globais e da luta contra a fome, com compromissos e doações sendo feitos durante todo o evento.