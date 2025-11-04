Governo do Pará reconhece situação de emergência em Belterra após vendaval e chuva de granizo

O Governo do Pará homologou nesta terça-feira (4/11), por meio do decreto nº 5.009, situação de emergência nas áreas de Belterra, região oeste do Pará. A medida, que seguirá por 180 dias, é relacionada ao vendaval e à chuva de granizo que atingiram o município no dia 28 de agosto deste ano. Na ocasião, ocorreu destelhamento de residências, queda de árvores, danos em prédios públicos e privados, interrupção temporária de energia elétrica e danos à infraestrutura urbana, causando prejuízos humanos, materiais e econômicos.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) levantou que mais de 160 pessoas foram direta e indiretamente afetadas pela chuva e pelo vendaval. Quando a situação aconteceu, imagens de satélite mostraram que a região do Tapajós, nas proximidades do município de Belterra, apresentou instabilidade meteorológica, com forte formação de nuvens cumulonimbus, onde o granizo é formado.

O decreto estadual foi publicado na edição desta terça-feira (4/11) do Diário Oficial do Estado, oficializando o decreto nº 320, de 29 de agosto de 2025, assinado pelo prefeito Ulisses José Medeiros Alves. Com isso, a medida entra em vigor a partir desta terça-feira (4/11).

Em nota, a Prefeitura de Belterra disse que o Decreto Municipal n.º 320 foi reconhecido pela Defesa Civil Nacional em 5 de setembro de 2025. “Por meio do Decreto Estadual n.º 5.009, de 3 de novembro de 2025, editado pelo Governo do Estado do Pará, concluiu-se o trâmite formal de reconhecimento em nível estadual, o que fortalece as ações de resposta que já se encontram em execução no município”, informou.

Desde o evento climático, a prefeitura disse que está empenhada na avaliação dos danos, no apoio às famílias afetadas e na recuperação das áreas atingidas. “A homologação estadual representa um marco adicional para ampliar o acesso a recursos e apoio técnico indispensáveis à continuidade das medidas de resposta e reconstrução no município”, destacou.

“A homologação estadual reforça o trabalho que já vem sendo realizado desde o mês de agosto. Essa etapa é fundamental para que o município continue contando com o suporte dos demais entes federativos, garantindo melhores condições para atender as famílias afetadas e recuperar os prejuízos causados pelo evento climático”, afirmou Érica Keila Silva, coordenadora municipal de Proteção e Defesa Civil de Belterra.