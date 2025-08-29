Capa Jornal Amazônia
Chuva de granizo no Pará? Casa fica destelhada e população se surpreende

Fenômeno não é comum no Pará devido às altas temperaturas mas aconteceu no município de Belterra

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Granizo é registrado em Belterra (PA) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma chuva de granizo foi registrada na tarde desta quinta-feira (28) em Belterra (PA), no oeste do Pará. O fenômeno meteorológico, pouco visto na região, surpreendeu moradores, que gravaram a chuva e publicaram nas redes sociais. Nos vídeos divulgados, é possível ver que a chuva destelhou uma casa, derrubou estruturas e causou transtornos na região.

As imagens de satélite mostram que a região do Tapajós, nas proximidades do município de Belterra, apresentou instabilidade meteorológica nesta quinta-feira (28), com forte formação de nuvens cumulonimbus — onde o granizo é formado —, segundo o meteorologista José Raimundo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento da chuva de granizo, que atingiu telhados, veículos e quintais. A redação de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belterra para saber se houve feridos e aguarda resposta.

Como a chuva de granizo é formada?

O granizo é um tipo de precipitação da água em estado sólido, isto é, gelo, formado nas nuvens cumulonimbus, de alto desenvolvimento vertical, as quais são responsáveis por chuvas intensas, tempestades e raios. Ele não tem forma e tamanho definidos, mas lembra uma pedra de gelo, seja redonda ou irregular.

O meteorologista José Raimundo explica que a chuva de granizo acontece quando altas temperaturas geram um ar quente, que é levado por uma corrente ascendente para níveis mais altos da atmosfera. Em seguida, o ar quente encontra baixas temperaturas nas nuvens cumulonimbus, onde a água em estado gasoso se solidifica, formando as pedras de gelo.

O gelo circula algumas vezes dentro da nuvem, fazendo com que o tamanho dele aumente mais, complementa o meteorologista Sidney Abreu, do Inmet . Esse granizo, em tamanho maior, cai em direção ao solo pela ação da gravidade.

Granizo é frequente no Pará?

A chuva de granizo não ocorre de forma frequente no Pará, mas sim eventualmente, por conta das altas temperaturas registradas na zona equatorial do planeta Terra, onde o estado paraense se encontra, segundo Sidney Abreu. O especialista explica que é mais comum observar o fenômeno nas cidades localizadas na zona temperada da Terra, onde as temperaturas são mais baixas, o que possibilita que o granizo não se dissolva enquanto cai para a superfície.

Como se proteger?

Em casos de chuva de granizo, é recomendado buscar abrigo sob uma cobertura segura e resistente, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia elétrica, evitar ruas com acúmulo de pedras de gelo no solo e não se abrigar debaixo de árvores, visto que o granizo está associado a tempestades. Também é indicado acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil em casos de risco de desabamento de telhados ou outras estruturas.

Palavras-chave

chuva de granizo

belterra

Pará
.
