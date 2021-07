Governo do Pará investe R$ 18 milhões em hospital materno-infantil e policlínica para Altamira

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), assinou, nesta terça-feira (27), o termo de intenção para o convênio de construção do Hospital Materno-Infantil de Altamira. O espaço será o primeiro da região exclusivo para atender mulheres e crianças. Junto com a assinatura, ele também anunciou a criação da Policlínica do Xingu. O hospital contará com 60 leitos, sendo: 19 para gestantes de risco habitual; cinco para gestantes de alto risco; cinco leitos de UTI Adulto; 10 leitos pediátricos, 10 leitos de cuidados intermediários neonatal convencional; cinco leitos de UTI Neonatal; cinco leitos de UTI Pediátrica e um leito de isolamento.

Altamira tem cerca de 120 mil habitantes, como aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta. Com base neste número, o hospital Materno-Infantil terá a expectativa de atendimento anual para 40 mil pessoas. O investimento previsto está orçado em R$ 30 milhões, sendo R$ 18 milhões do Governo do Estado e uma contrapartida de R$ 12 milhões da prefeitura. Serão oferecidos serviços de atendimentos humanizados básicos e complexos, do pré-natal a cirurgias específicas.

“Através da viabilização de convênio para o hospital materno-infantil de Altamira, estamos construindo parcerias que permitam cuidar da vida das pessoas da região do Xingu”, disso o governador Helder Barbalho.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pela professora Alcileia Rosário: “Esse hospital infantil que vai abrir aqui no município, vai ser de grande importância para a comunidade. É isso que a população espera. Eu tenho uma filha. Futuramente ela vai constituir família e com essa construção, eu acredito que será um atendimento mais humanizado, um atendimento de qualidade, onde a população possa ser atendida de maneira adequada. Estou muito grata. Quem ganha com tudo isso é a população”, disse a moradora da cidade.

“Foi muito importante a visita do governador, com a inauguração da sede da secretaria municipal de agricultora e dos convênios com a prefeitura de Altamira para a construção e esfalfamentos das estradas vicinais, com combustível, maquinário, além da área da saúde, com o hospital Materno-Infantil. Isso será muito importante para toda à população do Xingu, da Transamazônica e de Altamira. Essa união vai fazer com que essa região cresça cada vez mais”, disse o prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes.

Além do benefício social que o hospital trará à comunidade, a obra levará geração de emprego e renda para quem mora em Altamira. Essa é uma determinação do governador Helder.

Policlínica do Xingu e nova secretaria de Agricultura

O governador aproveitou a oportunidade para anunciar que a cidade também será beneficiada com a Policlínica do Xingu, que atenderá pacientes de baixa e média complexidade, com serviços ambulatoriais e consultas médicas. Ainda durante o pronunciamento, Helder informou que estudos já estão sendo feitos para viabilidade da obra.

Helder também participou da inauguração do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura de Altamira (Semagri). O ambiente levará atendimento, principalmente, para pequenos e médios agricultores. O prédio fica localizado na rua Oesteno de Alencar Maia, no bairro Jardim Independente. O local é de extrema importância para quem vive na área urbana e rural, afinal, Altamira é um dos berços da cultura cacaueira no Pará.

“Isso vai ser muito benéfico ao produtor. Hoje, eu coordeno uma cooperativa de produtores rurais e o que mais os nossos sócios pedem é que a gente consiga ter uma assistência técnica boa. E hora, com essa parceria, nós vamos receber assistência com maquinário, principalmente. Além disso, o governo do Estado nos auxilia com a liberação de crédito. Hoje, por exemplo, o economista da agência onde temos conta já está nos auxiliando com a papelada que precisamos para darmos entrada e temos, em breve, nosso próprio maquinário”, disse o trabalhador Rural, Willian César.

“Vamos ter um ganho de produtividade. A parceira do governo do Estado é muito importante, até por que não era hábito da gestão anterior. Se formos fazer um levantamento, quase não tínhamos esse tipo de parcerias. Hoje nós podemos ver quem são nossos parceiros, que pode ajudar. O governo do Estado aderiu à essa integração. Quem ganha é a população”, comentou o Secretário municipal de agricultura, Almir Uchoa segundo.

Para maximizar ainda mais a produção, o Governo do Pará entregou dois tratores para a Secretaria Municipal de Agricultora. Os veículos foram feitos de emenda parlamentar, por meio do programa Pará Rural: “A gente ganhou um presente. Com isso, temos muito a agregar, por que vai trazer benefícios para a agricultura. Vai tecnificar o trabalho dos agricultores e com isso a gente consegue crescer e trazer desenvolvimento. O agrônomo é a bola da vez”, destacou a agricultora Camila Ribeiro, que fez questão de participar da cerimônia.