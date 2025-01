Governo do Pará entrega 2,5 mil títulos de terra em Ananindeua

O Governo do Pará avançou com a regularização fundiária no estado e, nesta sexta-feira (3), beneficiou com a entrega de títulos de terra mais 2,5 mil famílias de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação também fez parte da programação pelo aniversário de 81 anos do município, que em 2024 teve a maior entrega da história de títulos urbanos do Brasil: 3.749 para imóveis urbanos no bairro do Paar.

Garantida por meio de uma parceira firmada pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab) com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), a entrega feita pelo governador Helder Barbalho ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Saturnino de Andrade Favacho, também no bairro do Paar.

"Essa transformação faz com que estejamos mais próximos da população e cuidando de quem mais precisa. Desta vez, damos continuidade à regularização fundiária no município de Ananindeua, onde mais 2.500 títulos definitivos estão sendo doados pela Cohab em parceria com o Iterpa. Isso totaliza mais de dez mil títulos definitivos somente no bairro do Paar e, o trabalho vai continuar em muitas outras áreas de Ananindeua", destacou o chefe do Executivo estadual.

A iniciativa é viabilizada por meio do programa Regulariza Pará, o maior no âmbito da regularização fundiária do Brasil, no qual a Cohab é detentora da área do Paar, e por meio de convênio com o Iterpa, responsável pela emissão dos títulos de propriedade.

A vice-governadora Hana Tuma também esteve no evento e destacou a honra por estar iniciando o ano trabalhando por aqueles que mais precisam. "Vocês hoje estão realizando um sonho de uma vida. Esse título é de vocês e ninguém tira, isso é valorização do lugar que é de vocês. Se quiserem vender, vai valer muito mais. Se quiserem deixar para os seus filhos ou netos, da mesma forma, é de vocês", pontuou a vice-governadora.

Para o presidente do Iterpa, Bruno Kono, o momento é de gratidão pelo trabalho concluído. "Quando vocês abriram a casa de vocês para os nossos servidores vocês nos possibilitaram fazer a nossa parte. Então isso, na verdade, é um trabalho de muitas mãos, que vem sendo encabeçado pelo Governo do Estado desde 2019, e que chega à marca de dez mil títulos entregues", disse.

Para quem mora no município o acesso ao documento que comprova a propriedade é um divisor de águas. Darcilane Santana foi uma das beneficiadas e destacou que seu coração era só felicidade por um dia tão especial. "Nem tenho palavras para agradecer por essa conquista, estou muito feliz, pois Ananindeua faz aniversário, mas sou eu que ganho o presente", agradeceu.