Governo do Pará e Ministério do Turismo assinam convênio para qualificação turística

Para ampliar a oferta de cursos de capacitação para o mercado de Turismo, o Ministério do Turismo (Mtur) com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) assinaram nesta sexta-feira, 20, a autorização de convênio na sede da Setur, em Belém. O documento contou com assinatura da Secretária Executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, e do secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa.

O convênio busca aprimorar a prestação de serviços da atividade turística no município de Belém e Região Metropolitana para a Conferência das Partes, COP-30, além de estabelecer parcerias estratégicas para facilitar a inserção dos participantes no mercado de trabalho.

Por meio da cooperação, o Ministério do Turismo vai garantir a liberação de R$ 1 milhão ao Executivo local, que investirá na disponibilização de vagas do Programa "Capacita COP 30".

Serão 15 turmas em diferentes cursos, como "Protocolo e Cerimonial", "Agente Comunitário para o Turismo, bartender (com bebidas paraenses)" e "Garde Manger" (com entradas e petiscos paraenses). Terão qualificações focadas no setor de bares e restaurantes, totalizando 450 vagas ainda no primeiro semestre de 2025.

As capacitações integram as ações de descentralização da Escola Nacional de Turismo, inaugurada em novembro em Belém, e vai atender os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

Segundo a secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, o convênio é o primeiro de muitos e que a pasta, com a Escola Nacional de Turismo, deixará um legado da COP 30 ao Pará. "Nosso objetivo é preparar ao máximo a mão de obra turística da cidade de Belém para a COP 30, mas também para o legado que será deixado. Isso certamente fortalecerá o setor de turismo, onde esse pessoal qualificado fará toda a diferença no receptivo turístico da capital paraense", enfatizou Ana Carla.

Para o titular da Setur, Eduardo Costa, a parceria é fundamental para ampliar a oferta de cursos de capacitação. "O Ministério do Turismo, que já tomou uma iniciativa superimportante para a qualificação no Pará, com a inauguração da Escola Nacional de Turismo, agora reforça essa parceria com o Governo do Pará, com essa transferência de recursos que vão incrementar a oferta de cursos dentro do programa ‘Capacita COP 30’. Com isso, sem dúvida, daremos mais um salto na qualificação para o mercado de turismo no Pará", afirmou.