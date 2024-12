Luxo sem limites: saiba quais os hotéis mais caros do mundo e o que eles oferecem

Gastar dinheiro em viagens é um dos prazeres mais escolhidos pelo brasileiro. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central no Relatório de Estatísticas do setor externo, os gastos de brasileiros com viagens internacionais ultrapassou US$ 3,38 bilhões no 1º trimestre de 2024, maior valor desde 2019, quando alcançou 4,2 bilhões.

Esses gastos envolvem não só a passagem aérea, mas também as hospedagens, que dependendo do nível de exigência do consumidor, podem ser extremamente luxuosas por um preço bastante elevado, que pode chegar até U$ 42 mil por diária.

Achou o preço absurdo? Então confira abaixo a lista dos 6 hotéis luxuosos mais caros do mundo

Suíte presidencial, Hotel Cala di Volpe

Legenda (Foto: Reprodução hotel Cala Di Volpe)

Localizada em um dos hotéis mais caros do mundo, essa suíte presidencial tem o diferencial de apresentar ao hóspede uma das regiões mais lindas da Itália. O hotel fica na Costa Esmeralda à beira-mar, e garante uma vista privilegiada das belezas naturais da Sardenha.

O hotel possui diversas acomodações, mas nenhuma chega perto dos luxos que a suíte presidencial garante ao hóspede com três quartos, vista do mar, duas salas, bar, piscina privativa no terraço, e até um mordomo particular. Toda essa mordomia não sai por menos de US$ 42 mil dólares por noite.

Hotel Four Seasons George V

Legenda (Foto: Reprodução Four Seasons)

Conhecido como um dos hotéis mais requintados do mundo, o Four Seasons Hotel George V fica localizado nos nos Campos Elísios, em Paris e oferece instalações cheias de glamour e muita sofisticação para quem pode pagar.

O hotel possui uma arquitetura única, que é decorada com tapeçarias, móveis antigos e mármores luxuosos. O Four Seasons ainda oferece uma experiência prazerosa em seu famoso restaurante, reconhecido pelo prêmio Michelin como um dos melhores do mundo. Para gozar de todos esses benefícios, é preciso desembolsar cerca de US$ 16.000 por noite.

Conrad Maldives Rangali Island, Mandhoo

Legenda (Foto: Reprodução Conrad Maldives Rangali Island)

Conhecer as ilhas maldivas é um dos sonhos de muitos brasileiros, e não é para menos. O lugar tem beleza naturais incríveis e ainda oferece uma das acomodações mais luxuosas do mundo no hotel Conrad Maldives Rangali Island.

O diferencial deste hotel sem dúvida são os bangalos individuais, que ficam sobre a água cristalina das praias paradisíacas. As diárias variam de preço conforme o tipo de bangalô. Os mais caros, oferecem piscina privativa, acesso ao mar, sistema all inclusive, deck com guarda-sóis, banheira e até escorregador para cair direto no mar.



Burj Al Arab

Legenda (Foto: Reprodução Burj Al Arab)



Se hospedar no Burj Al Arab é para quem não tem medo de altura, já que ele é um dos maiores edifícios do mundo. Localizado no Golfo Pérsico, a 17 km ao sul de Dubai, o Burj Al Arab é o único hotel do mundo a ostentar sete estrelas, conquistadas por seu requinte e luxo que o colocam como um dos melhores do mundo.

O hotel oferece 202 suítes duplas de tamanhos variados, sendo que as maiores chegam a ter 780 m². A mais cara e luxuosa se chama suíte Royal, e custa uma diária de US$ 28 mil por noite.

Suíte Ritz-Carlton

Legenda (Foto: Reprodução The Ritz-Carlton)

O Japão também tem o seu representante de luxo com o hotel Ritz-Carlton, de Tóquio, que oferece um quarto exclusivo e uma suíte que chega a 307 metros quadrados.

A acomodação oferece aos clientes uma vista panorâmica do 53º andar, além de dois banheiros, sala de estar e área de refeições. As suítes mais simples custam cerca de R$ 4,5 mil, o que é uma pechincha perto das outras opções.

Royal Malewane

Legenda (Foto: Reprodução Royal Malewane)

Situado no Thornybush Private Game Reserve, ao lado do Parque Nacional Kruger, o hotel Royal Malewane, na África do Sul, oferece luxo e relaxamento com um centro de spa exclusivo, além de academia e piscinas privativas.

Além de suítes enormes e uma alimentação muito bem avaliada, o hotel oferece a vista única da savana africana, que pode ser apreciada de dentro das acomodações.