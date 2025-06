Governo do Japão recebe inscrições para bolsas de estudo no país

Se você é um entusiasta do idioma japonês e das culturas asiáticas, já deve ter pensado em passar uma temporada no Japão. O país, conhecido por sua rica história, tecnologia de ponta, belas paisagens naturais e pela cultura pop mundialmente famosa, como os animes e mangás, passou a ser desejado por muitas pessoas, principalmente quando o assunto é estudo.

Mas como ir estudar no Japão?

Um dos principais pontos iniciais é o planejamento cuidadoso, mas o Consulado do Japão em Belém, através de bolsas de estudo, proporciona esse sonho para muitas pessoas. A representação do país no Pará está recebendo inscrições para pleitear bolsas de estudo na modalidade de Graduação até o dia 27 de junho do corrente ano.

Além de estudantes do Pará, podem se inscrever também pessoas do Amapá, Maranhão e Piauí que cumpram os requisitos básicos. O estudante interessado em pesquisa e pós-graduação precisa:

ser brasileiro;

ter nascido após 02/04/2001;

ter ensino médio completo;

ter conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

Para a inscrição, é necessário ter em mãos documentos indispensáveis, como:

a) Ficha/formulário de inscrição preenchido corretamente em inglês ou japonês, digitalizado com 2 fotos 3,5 x 4,5 cm dos últimos seis meses;

b) Cópias do certificado e do histórico escolar com traduções para o inglês ou japonês;

c) Carta de recomendação do diretor ou professor da escola;

d) Dissertação explicando o motivo da opção por estudar no Japão;

e) Certificados de proficiência em língua inglesa e/ou japonesa, entre outros.

Os documentos devem ser entregues em envelope na recepção do Consulado ou enviados via transportadora/correios para o endereço abaixo.

Desde a década de 70, mais de 140 estudantes e pesquisadores dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá viajaram ao Japão para estudar ou pesquisar e, após a conclusão dos respectivos cursos, retornaram ao Brasil colaborando no desenvolvimento local.

No ano passado, Ana Carolina Braz se inscreveu na seleção de Bolsas de Estudo – Curso Profissionalizante, sendo aprovada, e hoje se encontra no Japão, desde abril deste ano. Ela comemora: “Durante a faculdade de cinema, eu já tinha um objetivo claro: estudar animação no Japão. Minhas principais referências vinham das animações japonesas, tanto pela linguagem visual quanto pela forma de contar histórias. A bolsa MEXT tornou esse caminho possível. Hoje estou no Japão, conhecendo a cultura, trocando experiências com pessoas de diferentes lugares do mundo e prestes a iniciar meus estudos em animação. Tudo no tempo certo, exatamente como tinha que ser.”