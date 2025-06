Número de católicos em Santarém recua de 68,55% para 61,40% em 12 anos, aponta IBGE

Em Santarém, no oeste paraense, o percentual de católicos caiu de 68,55% em 2010 para 61,40% em 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última sexta-feira (6), e fazem parte da amostra do Censo Demográfico de 2022 referentes à religião. Em todo o Pará, 54,35% da população com 10 anos ou mais se declarou católica, o que equivale a cerca de 3,7 milhões de pessoas.

Ainda de acordo com o Censo, em Santarém, o total de evangélicos passou de 25,08% para 30,28%. A população sem religião subiu de 4,01% para 4,82%. Já o grupo de outras religiosidades foi de 2,15% para 2,84%, enquanto os espíritas somaram 0,31% em 2022, frente aos 0,13% anteriores. Os praticantes de Umbanda e Candomblé passaram de 0,03% para 0,19%.

Segundo os dados do IBGE, a religião católica apostólica romana continuou sendo o grupo com maior número de pessoas no país, totalizando 56,75% da população, o que corresponde a aproximadamente 100,2 milhões de indivíduos. Em segundo lugar, aparecem os evangélicos, que somam 26,85% (47,4 milhões). Pessoas que declararam não seguir nenhuma religião representam 9,28% (16,3 milhões), enquanto os espíritas correspondem a 1,84% (3,2 milhões).

O Pará apresentou o maior percentual de católicos entre os estados da Região Norte. Ainda sobre o Estado, o grupo evangélico composto por paraenses representa 35,27% da população (2,4 milhões). Em 2010, este correspondia a 26,25%, o que indica um crescimento de 9,02 pontos percentuais em doze anos.

Hoje, os evangélicos somam 35,27% da população (2,4 milhões), o sexto maior percentual do Brasil. O Pará foi o terceiro estado com maior crescimento proporcional de evangélicos no período, atrás apenas do Acre (11,8 p.p.) e do Amapá (9,25 p.p.).