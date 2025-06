Em reta final, obra da Rua das Rosas será mais uma rota entre a Centenário e Augusto Montenegro

Integrando um novo corredor de circulação entre as Avenidas Centenário e Augusto Montenegro, a Rua das Rosas, no bairro do Benguí, passa a contribuir para a fluidez do trânsito em uma das principais regiões de Belém. Requalificada como parte das obras de macrodrenagem dos Canais Benguí e Marambaia, a via compõe o conjunto de melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana que a cidade recebe como legado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro deste ano.

A Rua das Rosas será uma importante rota de ligação com acesso facilitado pela Avenida dos Planetas, no entorno dos Canais Benguí e Marambaia, que irá desafogar o trânsito da Avenida Mangueirão em dias de grandes eventos no Estádio Olímpico do Pará. “É uma obra importante no contexto da mobilidade da região dos bairros do Benguí e do Mangueirão, melhorando a trafegabilidade e dando mais fluidez aos veículos particulares e aos que prestam serviços públicos, como ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo, carros e motos por aplicativo. Ela vai garantir mais qualidade de vida às pessoas que moram naquela região”, afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Ao longo de cerca de 750 metros, a Rua das Rosas recebeu adequação viária que envolve pavimentação asfáltica, calçada com acessibilidade, sarjeta, meio-fio, sinalização, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, além de aterramento de quintais.

Moradora da Rua das Rosas há 34 anos, a dona de casa Maria Gonzaga comemorou a transformação da via, antes composta por bloquetes em um trecho e lama e mato em outro. “Pra mim, isso que foi feito aqui é motivo de alegria, de agradecer por uma moradia, uma rua digna. Eu poderia não estar viva para ver isso, mas o milagre está acontecendo. Era muito difícil um carro entrar aqui para buscar um idoso ou uma pessoa com deficiência. Agora podemos receber qualquer veículo, o Uber, a ambulância. Gratidão aos trabalhadores e ao governo do Estado por essa obra”, destacou.

Canais Benguí e Marambaia

As obras nos canais, que incluem a adequação da Rua das Rosas, alcançaram 80% de execução nesta semana. O projeto vai beneficiar cerca de 200 mil moradores com a retificação de quase 1,9 quilômetro dos canais, além de infraestrutura com a implantação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e uma Estação Elevatória de Esgoto. O investimento é realizado pelo Governo do Pará, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal.

Investimento histórico

Por meio do maior programa de macrodrenagem da história de Belém, o Governo do Pará avança em uma série de obras de reurbanização nos canais da capital, com o objetivo de prevenir alagamentos e melhorar a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. As obras contemplam as Bacias do Tucunduba, Murutucu, Tamandaré e Una. Desde 2019, o Estado já investiu na requalificação de 17 canais em Belém, dos quais 13 compõem o legado da COP30.