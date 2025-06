Governo do Estado alcança etapa final das obras de prolongamento de avenida em Goianésia do Pará

Com quase 100% dos serviços concluídos, as obras de prolongamento da Avenida Tancredo Neves, em Goianésia do Pará, realizadas pelo Governo do Estado, vai levar mais qualidade de vida e mobilidade, um dos principais benefícios para quem mora na localidade. A obra é muito aguardada por Moisés Sousa, morador da cidade, afinal, como ele mesmo destaca, alcança motoristas, pedestres, ciclistas e todos que precisam se deslocar por essa rota para chegar ao destino.

“Esse prolongamento é de grande valia para a nossa cidade. Antes, ela era uma via muito perigosa e com o avanço das obras, hoje, graças a Deus e ao olhar carinhoso do Governo, a segurança é prioridade. Nota 10. Goianésia do Pará foi muito privilegiada”, celebra o morador.

A obra contempla ao todo mais de 5,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, além de serviços de drenagem superficial, profunda e sinalização horizontal. A parceria entre Prefeitura Municipal e Governo prevê a pavimentação da avenida com asfaltamento de 2,8 quilômetros no trecho da Tancredo Neves no sentido Goianésia-Belém, e mais 2,7 quilômetros no sentido Belém-Goianésia. Um investimento de mais de R$ 11,8 milhões.

"A obra de prolongamento da Tancredo Neves vai promover melhorias significativas na infraestrutura urbana do município de Goianésia do Pará. Essa iniciativa trará mais qualidade de vida à população com a redução de problemas respiratórios causados pela poeira, o aumento da eficiência da coleta de lixo urbano e mais segurança no trânsito", destaca Leonardo Bello, diretor de Acompanhamento de Convênios da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Para o vendedor Francivaldo Carvalho, morador de Goianésia, dono de uma loja na área há três anos, lembra que sofria com lama e poeira, especialmente, nos períodos mais quentes e agora, com a obra, o cenário vai mudar, para melhor. “Nossa vida melhorou muito com esse asfalto, praticamente, 100% de benefícios. Um dos destaques é a valorizada nos terrenos da região. Eu só tenho a agradecer, Governo do Estado e Prefeitura estão de parabéns por essa obra”, conclui.