Pará terá mais de 9 mil bolsas de estudo do Prouni no segundo semestre, anuncia MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a oferta de 243.850 bolsas no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre deste ano. No Pará, serão distribuídas 9.241 bolsas. As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira (23/07) até sexta-feira (26/07).

Do total de bolsas distribuídas em todo o país, 170.319 serão integrais, cobrindo 100% dos custos, e 73.531 serão parciais, cobrindo 50%. As bolsas serão distribuídas entre 367 cursos em 901 instituições participantes do programa. Os estados com o maior número de bolsas ofertadas são São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas.

Os estudantes interessados no processo seletivo do Prouni já podem consultar detalhes sobre as bolsas, incluindo curso, turno, instituição e local de oferta, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com informações disponibilizadas nesta quinta-feira (18/07) pelo MEC.

A distribuição de bolsas por unidade federativa é a seguinte: São Paulo (44.631), Minas Gerais (28.258), Bahia (16.204), Paraná (15.469), Amazonas (13.816), Goiás (13.604), Rio Grande do Sul (13.495), Rio de Janeiro (10.978), Maranhão (10.031), Pará (9.241), Pernambuco (9.213), Mato Grosso (8.322), Santa Catarina (8.064), Ceará (7.060), Mato Grosso do Sul (6.687), Distrito Federal (6.511), Espírito Santo (3.443), Piauí (2.898), Rondônia (2.394), Paraíba (2.346), Tocantins (2.316), Sergipe (2.267), Alagoas (2.179), Rio Grande do Norte (1.776), Roraima (835), Acre (813) e Amapá (729).

Os cursos com maior número de bolsas são administração, com 9.782 bolsas integrais e 5.333 parciais; direito, com 14.231 bolsas (6.320 integrais e 7.911 parciais); pedagogia, com 13.890 bolsas (10.298 integrais e 3.592 parciais); e ciências contábeis, com 9.599 bolsas (5.643 integrais e 3.956 parciais).

O edital do Prouni foi divulgado na quarta-feira (17/07). O resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira em 31 de julho e a segunda em 20 de agosto.

As bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, enquanto as bolsas parciais são para aqueles com renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.