Prouni 2024: incrições para o programa do governo federal terminam nesta sexta-feira (02)

Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais no Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até as 23h59 desta sexta-feira (02) para realizar suas inscrições. O programa, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), oferece oportunidades em cursos de graduação e sequênciais de formação específica, disponibilizando 406.428 bolsas para este primeiro semestre.

Neste primeiro semestre são ofertadas 308.977 bolsas integrais, cobrindo 100% do valor da mensalidade, e 97.451 bolsas parciais, com 50% de desconto. Ao todo são 15.482 cursos oferecidos por 1.028 instituições de ensino superior privadas.

Na quinta-feira (01), o MEC informou que o prazo original das inscrições foi estendido até hoje para que os candidatos tenham mais uma oportunidade para participar do processo seletivo. O Prouni, que realiza duas edições anuais, oferece bolsas para os dois semestres letivos, facilitando o ingresso de estudantes no ensino superior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Prouni. O acesso requer login e senha na conta do site Gov.br, plataforma de serviços digitais do governo federal. As inscrições são gratuitas.

Veja como se inscrever:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)