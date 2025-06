Cerca de 50 instituições assinam Pacto pela melhoria da educação no Marajó nesta segunda-feira, 09

Em prol do acesso à educação nos municípios do Marajó, cerca de 50 instituições integrantes do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Arquipélago do Marajó (Gaepe Arquipélago do Marajó) estarão reunidas nesta segunda-feira (09), na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), a partir das 8h, em Belém, para aderir ao “Pacto Interinstitucional pela Educação no Arquipélago do Marajó – 2025 a 2028”, que será assinado durante o encontro.

Entre os participantes do Gaepe estão o TCMPA, representantes dos 18 municípios daquela região, de universidades, dos Ministérios Públicos e do governo estadual, dentre outros. As conselheiras do TCMPA e relatoras das prestações de contas dos municípios do Marajó, Mara Lúcia Barbalho e Ann Pontes, visitaram autoridades estaduais convidando para a adesão ao documento.

O “Pacto Interinstitucional pela Educação no Arquipélago do Marajó – 2025 a 2028” visa apoiar o desenvolvimento de pesquisas, estudos e capacitações aos municípios do Marajó, ofertar apoio técnico-institucional necessários à implementação das ações articuladas na região na área da educação e desenvolver ações conjuntas voltadas à superação dos desafios enfrentados na educação no território marajoara.

As conselheiras Mara Lúcia Barbalho e Ann Pontes, e a presidente-executiva do Instituto Articule, Alessandra Gotti, vão tratar durante o encontro sobre os avanços já conquistados pelo Gaepe Arquipélago do Marajó e aqueles que serão assumidos para os próximos anos.

O encontro “Pacto pela Educação no Marajó” contará ainda com palestras sobre os Planos Municipais de Educação (PMEs) e o “Currículo Azul”.

Gaepe Arquipélago do Marajó

Iniciado em 2022, o Gaepe Arquipélago do Marajó se constitui como um espaço de diálogo interinstitucional entre órgãos e instituições com atuação em âmbito estadual, municipal e nacional, representativas dos três poderes da República, das esferas de governo, de conselhos de educação, de órgãos de controle e da sociedade civil, possibilitando a criação de uma agenda comum de modo a facilitar a atuação articulada e colaborativa, a elaboração de notas técnicas, recomendações, realização de estudos, entre outras ações voltadas para o enfrentamento dos desafios na educação pública. Sua principal finalidade é oferecer apoio estratégico aos gestores na tomada de decisões ágeis e eficazes com segurança jurídica, contribuindo para a superação dos desafios educacionais.

Serviço:

Assinatura do “Pacto Interinstitucional pela Educação no Arquipélago do Marajó – 2025 a 2028”

Data: 09 de junho de 2025 (segunda-feira)

Hora: 8h, com credenciamento

Local: Auditório “Alacid Nunes”, na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), na travessa Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém-PA.