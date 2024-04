Estudantes do Baixo Amazonas vão receber R$ 6 mil em prêmios para desenvolver projetos

A Fundação Guamá lançou, esta semana, dois editais voltados para estudantes e empreendedores em grupo, que terão de desenvolver um aplicativo que faça uma triagem de vagas de estágios e empregos e criar uma plataforma online de incentivo ao turismo da região do Baixo Amazonas. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até o próximo dia 14. O primeiro e segundo colocado em cada área vão receber premiações de R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente, totalizando R$ 6 mil em premiações.

Os projetos serão desenvolvidos ao longo dos dois dias de evento, 17 e 18 deste mês, no Centro de Inovação Aces Tapajós (Ciat), em Santarém, região oeste do Pará, por meio de uma maratona. A programação faz parte do Hackathon Ciat, uma maratona que reúne programadores, desenvolvedores e inventores para criar projetos que transformem informações de interesse público em soluções digitais e acessíveis a todos os cidadãos. A iniciativa é da Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá - Fundação Guamá, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces) e também em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

No primeiro dia de programação multidisciplinar do Hackathon Ciat, o foco é a criação do ConnectAces, uma plataforma online que facilite a conexão entre empresas associadas à Aces ou ao Ciat com estudantes das universidades parceiras. O novo aplicativo proporcionará uma maneira eficaz de oferecer e encontrar vagas de estágios e empregos na região do baixo Amazonas, promovendo assim a empregabilidade dos associados e o desenvolvimento profissional dos estudantes.

Já no segundo dia, os participantes terão de apresentar, de forma colaborativa e inovadora, soluções para o ExploraTur, uma plataforma online que promoverá e incentivar o turismo local, a fim de destacar os recursos turísticos da região, fornecer informações úteis aos visitantes e promover experiências autênticas e memoráveis e, com isso, tornar essa plataforma uma ferramenta indispensável para impulsionar o setor turístico local e fortalecer a economia regional.

Os candidatos vão se dividir em cinco grupos de três a cinco componentes cada. Uma banca avaliadora vai escolher o melhor projeto. Entre os dias 14 e 15 de abril, haverá uma conferência online para apresentar aos participantes todas as regras das atividades. Os projetos selecionados serão executados pela Fundação Guamá.

SERVIÇO

Hackathon Ciat ConnectAces e Hackathon Ciat ExploraTur

Data: 17 e 18 de abril

Hora: 8h às 18h

Local: Centro de Inovação Aces Tapajós (Ciat), rua Siqueira Campos, 565, Central, Santarém (PA)

Período de inscrições: 02 a 14 de abril

Taxa de inscrição: grátis

Premiações: R$ 2 mil para o primeiro colocado e R$ 1 mil para o segundo lugar

EDITAIS:

http://pctguama.org.br/wp-content/uploads/2024/04/EDITHackathon-CIAT-Tema_-ConnectAces.pdf

https://drive.google.com/file/d/1HeMSqHJyxcrLgWn7YBOoEBEUOfiNIEVq/view?usp=sharing