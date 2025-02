Governo do Estado repassa equipamentos para a agricultura familiar e a piscicultura

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou na manhã desta segunda-feira (17/02), nove tratores e três retroescavadeiras para municípios de diferentes regiões de integração do estado. A solenidade contou com a presença de gestores municipais e foi realizada em Belém, no estacionamento do Mangueirão. O maquinário será utilizado para atividades da agricultura familiar, na produção rural e para novos tanques escavados na piscicultura.

Os equipamentos resultam de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), e parlamentares que, por meio de emenda, busca fortalecer o setor agrícola, sobretudo o familiar, como destacou o chefe do executivo estadual. Conforme o governador, "a ação fortalece, também, as vocações para gerar emprego e renda".

"Aqui estão nove tratores agrícolas para nove cidades do estado e mais três retroescavadeiras que cooperam e colaboram para o fortalecimento de alguns municípios com equipamentos; que nós possamos com isso gerar oportunidade para quem produz", enfatizou o governador.

O governador reforçou ainda que a parceria com os parlamentares que representam o Pará tem sido importante para o Estado. "Só quem têm a agricultura familiar como vocação sabe o que um trator desses vai representar em uma comunidade que planta feijão, que planta mandioca; uma comunidade que pode garantir com que a terra seja arada e que possa gerar emprego e renda para a agricultura familiar, principalmente para agricultores em cada lote de terra", ressaltou o governador.

Helder enfatizou, também, a importância do uso da retroescavadeira para atividades como abertura de estrada e recomposição da cabeceira de ponte, facilitando assim a logística para o transporte de produtos.

"A retroescavadeira tem um papel muito importante também na piscicultura, que é uma vocação do nosso estado, para poder fazer o tanque escavado e com isso potencializar a produção para colocar alimento na mesa das pessoas", observou.

Emendas

Os equipamentos repassados são provenientes de emendas parlamentar da deputada Renilce Nicodemos (nove tratores e uma retroescavadeira) além de duas retroescavadeiras obtidas por meio de emenda do senador Jader Barbalho, repassados para Ipixuna do Pará e Placas.

A deputada Renilce explicou que o objetivo do repasse aos municípios é o fomento da agricultura no estado. "Em parceria com o nosso governador Helder Barbalho e nossa vice-governadora Hana Ghassan vamos também lançar o maior número de fomento por todo o Pará, na agricultura familiar; até final do mês de abril, estaremos lançando outros cadastros para as associações, onde elas terão direito de receber seu kit agrícola no ano que vem", anunciou.

Atendimento

Um dos municípios contemplados foi Nova Timboteua, na Região de Integração do Rio Caeté. A prefeita Aline Silva, mais conhecida na cidade como Professora Aline, disse que o maquinário servirá para projetos de desenvolvimento sócio-sustentáveis direcionados à agricultura familiar.

"Quando chegar no interior, com certeza vai atender as necessidades dos nossos produtores e produtoras rurais que têm na agricultura familiar a sua base econômica e muitas vezes a única forma de subsistência", afirmou.

Outra cidade beneficiada foi Tracuateua, localizada no nordeste do Pará. Segundo o prefeito José Braulio da Costa, a aquisição de um trator agrícola vem atender ao anseio da população do município, em especial do produtor familiar.

"Tracuateua é um dos maiores e melhores produtores de farinha da região dos Caetés e esse equipamento ajudará muito o nosso município e aos nossos agricultores que trabalham na terra", pontuou o gestor.

Os municípios que receberam os tratores foram Curuçá, São Domingos do Capim, Monte Alegre, Terra Santa, Nova Timboteua, Tracuateua, Irituia e Nova Esperança do Piriá.

Além disso, mais três retroescavadeiras também foram entregues para Nova Esperança do Piriá Ipixuna e Placas.