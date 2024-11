Estado fomenta novas técnicas de cultivos sustentáveis na agricultura familiar paraense

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), vem incentivando a utilização de técnicas sustentáveis para o cultivo de hortaliças folhosas na agricultura familiar, com foco na maior produtividade das áreas. A opção é o sistema hidropônico, que evita a utilização do solo e utiliza uma solução de água enriquecida com nutrientes.

A técnica faz baixo uso de terra e água e, por isso, é uma opção mais sustentável em relação à agricultura tradicional e vem sendo implantada em áreas urbanas. Um exemplo dessa boa prática pode ser constatado na Ilha de Outeiro, com atendimento de cerca de 80 agricultores pela Emater.

"Procuramos dar ênfase a atividades inovadoras no trabalho que desenvolvemos na região metropolitana. A hidroponia é uma atividade nova na região, por utilizar pouca água, já que se faz a recirculação dela, repondo apenas 10% durante o dia, e também não há ataques de pragas e doenças por não ter contato no solo, produzindo uma agricultura mais sustentável", destacou Emerson Penha, engenheiro agrônomo e chefe do escritório local da Emater em Belém.

A hidroponia é um sistema que permite combater as mudanças climáticas, a degradação do meio ambiente, a superexploração do solo e garante a economia da água. A técnica consiste no cultivo das plantas em área suspensa do chão. As raízes recebem nutrientes, por meio de solução balanceada com água suficiente para o seu desenvolvimento.

A técnica também proporciona maior rendimento aos agricultores, produzindo entre três e dez vezes mais quantidade de alimentos do que na agricultura tradicional, e isso com a utilização do mesmo espaço.

Os extensionistas da Emater auxiliam os agricultores na adaptação para o cultivo. O agricultor Edson Luis é um dos que recebe a assistência da Emater em Outeiro. Ele contou que há três anos deixou o emprego formal para colocar em prática o sonho de cultivar uma horta utilizando a nova técnica.

Edson Luiz cultiva também suas próprias mudas na espuma fenólica, chegando a produzir de 10 mil a 12 mil mudas por mês (Foto: Alex Ribeiro / Agência Pará)

Edson Luis criou a Hidroponia Anjo Azul em homenagem ao filho mais velho, que tem autismo. "O trabalho da Emater tem sido de fundamental importância, pois iniciei com base em estudos que já fazia, mas quando a gente monta, coloca na prática, fica faltando muita coisa, e com as orientações e auxílio dos técnicos, podemos produzir melhor", destacou.

O agricultor cultiva mais de 600 maços de alface e 100 de jambu por semana. Suas produções são comercializadas na feira local e para uma rede de supermercado com a qual mantém contrato. Além disso, Edson cultiva suas próprias mudas na espuma fenólica, chegando a produzir de 10 a 12 mil mudas por mês.

"É uma satisfação muito grande ver que nós, da Emater, colaboramos com o crescimento destes agricultores que estão garantindo renda, aumentando a qualidade de suas produções e assegurando o bem-estar de suas famílias. É imensurável. Acreditamos cada vez mais no desenvolvimento da agricultura familiar na região metropolitana, seja em pequenas áreas e em quintais produtivos", finalizou o engenheiro agrônomo Emerson Penha.

Além da assistência técnica, a Emater oferece cursos de aprimoramento para que os agricultores possam administrar suas produções, e isso inclui o empreendedorismo, comercialização e inovação de produtos no mercado regional ou local, e também a criação de sistemas agroflorestais e compostagem, entre outras iniciativas.