Governo do Estado entrega ponte sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá

Na tarde desta sexta-feira (27), o Governo do Estado oficializou a entrega da terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá, na região de integração Carajás. A obra, realizada por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal de Marabá, representa um avanço significativo na infraestrutura da região, conectando os núcleos urbanos Nova Marabá e Cidade Nova.

“Esta é uma obra fundamental para que a mobilidade urbana, o trânsito e o tráfego de veículos, de coletivos e das pessoas que vivem em Marabá possam ter uma nova organização. E esta parceria com a Prefeitura permite que possamos, na última sexta-feira do ano de 2024, entregar esta obra extraordinária”, destacou o governador Helder Barbalho.

O governador também parabenizou os envolvidos e reforçou a importância da obra. “Quero parabenizar a todos os envolvidos, aqueles que participaram da construção e festejar, Tião, a parceria com você, que permitiu que juntos, Prefeitura e Governo do Estado, realizássemos este sonho para a cidade. Estamos trazendo este presente para o município e, principalmente, preparando Marabá para o seu crescimento. Esta ponte interliga a Cidade Nova com a Nova Marabá, facilitando o ir e vir da população, seja em transporte particular ou coletivo, encurtando caminhos e melhorando a vida das pessoas”, pontuou o governador.

A ponte, construída em concreto armado, possui 524 metros de extensão e 16 metros de largura. O projeto, que custou R$ 116 milhões, teve R$ 50 milhões investidos pelo Governo Estadual. Além de melhorar a mobilidade urbana, a estrutura é um marco arquitetônico e funcional, desenhada para suportar o crescente tráfego da região e impulsionar a economia local.

O prefeito de Marabá, Tião Miranda, destacou o esforço conjunto para viabilizar a obra. “Isso é uma parceria muito grande entre o município de Marabá e o Governo do Estado. A gente conseguiu realizar essa obra em um ano e cinco meses. Mas esse esforço se deu junto ao Governo do Estado e com isso quero também agradecer ao governador por essa parceria. Foi uma belíssima obra e é um grande presente para Marabá”, pontuou o prefeito.

DESENVOLVIMENTO PARA A REGIÃO

Para o secretário regional de governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, a nova ponte tem uma importância significativa. “A nossa mobilidade urbana, com um crescimento acima da média da cidade de Marabá, por ser um polo regional, está ficando insustentável. Então, nós temos urgência em melhorar essa mobilidade urbana, e essa obra da Prefeitura, com a participação importante de quase 50% do valor da obra por parte do Governo do Estado, é uma demonstração da visão futurista do nosso governador Helder Barbalho. Para nós, marabaenses, é uma obra que vai ajudar bastante na fluidez do trânsito”, destacou Chamon.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, também frisou a relevância da obra. “Desde 2019, o Governo do Pará vem investindo em pontes modernas e sustentáveis. Essa é uma obra que não apenas melhora a mobilidade e logística, mas também fortalece a economia local. É um marco para Marabá e para toda a região”, avaliou o secretário.

MAIOR MOBILIDADE - A população de Marabá aprovou a nova estrutura e comemorou a entrega da ponte.

Sebastião Alves, educador com mais de três décadas de dedicação à comunidade do bairro Filadélfia, celebrou a mudança. “Essa ponte era muito necessária para nós. Agora ficou muito mais fácil e rápido ir para a Nova Marabá. Reduziu o tempo e o custo do trajeto. É um presentão de fim de ano para todos nós”, disse.

O empresário Jefferson Barredo, que atua nos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, também reconheceu os benefícios da obra. “Tenho empresas em ambos os lados da ponte e antes enfrentava muitos transtornos com o trânsito. Agora, com a nova ponte, minha logística ficou muito mais eficiente. É uma grande conquista para todos em Marabá”, ponderou.

Já Enildo Carvalho, pedreiro que participou da construção, refletiu sobre a importância pessoal e comunitária da obra. “Além de ajudar a nossa população, essa obra foi uma realização para mim. Trabalhar nela e ver o impacto positivo na vida das pessoas é gratificante”, destacou.