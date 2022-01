Governo do Estado e Prefeitura de Marabá realizam cadastro de desabrigados

O Governo do Estado informa que as famílias atingidas pelas enchentes em Marabá não precisam se deslocar até a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social do município, para a realização do cadastro relacionado ao repasse do benefício no valor de 1 salário mínimo do Programa Recomeçar. O Governo vai disponibilizar um efetivo de 100 homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Pará, que irão chegar até amanhã na cidade, para dar apoio ao trabalho de cadastro, nas áreas afetadas.

Nesta sexta-feira (14), de acordo com o Boletim da Defesa Civil Municipal de Marabá, o nível da régua fluviométrica marca 12 metros e 56 centímetros acima da normalidade - um acréscimo de oito centímetros nas últimas 12 horas. O número atualizado de famílias atingidas é de 2.011. Desse total, 527 estão nos abrigos e 879 desalojadas - ou seja, foram para casa de parentes e amigos. Os demais são famílias ribeirinhas e/ou ilhadas, que ficam no segundo piso dos imóveis e resistem em sair das residências. As informações foram divulgadas, na manhã desta sexta-feira, pela Defesa Civil de Marabá.