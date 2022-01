Enchentes em Marabá já atingiram mais de duas mil famílias

Nesta sexta-feira (14), de acordo com o Boletim da Defesa Civil Municipal de Marabá, o nível da régua fluviométrica marca 12 metros e 56 centímetros acima da normalidade - um acréscimo de oito centímetros nas últimas 12 horas. O número atualizado de famílias atingidas é de 2.011. Desse total, 527 estão nos abrigos e 879 desalojadas - ou seja, foram para casa de parentes e amigos. Os demais são famílias ribeirinhas e/ou ilhadas, que ficam no segundo piso dos imóveis e resistem em sair das residências. As informações foram divulgadas, na manhã desta sexta-feira, pela Defesa Civil de Marabá.

A cheia dos rios Itacaiúnas e Tocantins começou antecipadamente em janeiro, e não em fevereiro como era o previsto, provocando a maior cheia neste período em 20 anos. O número de famílias atingidas passou de 130 para mais de 1.700 em apenas uma semana. E, por isso, a Prefeitura de Marabá construiu, em tempo recorde, 13 abrigos oficiais.

Além da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, a Prefeitura de Marabá contratou uma empresa que trabalha na construção de novos abrigos. A prefeitura informou que nenhuma família desabrigada ficará sem realocação nos abrigos e orienta que as pessoas não fiquem nas casas alagadas e procure a Defesa Civil para fazer o cadastro. “É comum as pessoas procurarem a Defesa Civil só quando a água entra na residência. Aí fica difícil o atendimento de imediato. Então pedimos que venham fazer o cadastro que todos estão sendo atendidos”, disse Jairo Milhomem, coordenador da Defesa Civil do município.

A Defesa Civil também continua o atendimento da população com o transporte para os abrigos em parceria com o Exército. Para esta sexta-feira (14), estão previstas 152 mudanças. As 2.400 cestas básicas de alimentos, doadas pelo Governo do Estado, continuam sendo entregues nos abrigos. As ações de saúde, por meio da equipe Extramuros e Centro de Controle de Zoonoses, e assistência social também estão sendo efetuadas nos 13 abrigos oficiais da Prefeitura. Há três abrigos não oficiais, sendo dois no bairro Santa Rosa/Z-30, Associação do Santa Rosa e na rua das Cacimbas.

Ainda segundo a Defesa Civil, a previsão para os próximos dias é que o nível da água possa estabilizar, porém com possibilidade de elevação para a próxima semana. “Nós estamos em contato com a cidade de Imperatriz e a Hidrelétrica de Estreito. Em Imperatriz parou, porém não devemos esperar que aqui possa parar e se parar é possível que depois volte a subir. Toda atenção é pouca, mas estamos monitorando diariamente o rio”, afirmou Jairo Milhomem.

Para quem quiser ajudar as famílias com doações, os pontos oficiais da Prefeitura para arrecadação são a sede da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC), que fica na travessa da Fonte, bairro Amapá, Marabá – em frente ao CAP e ao lado do Ministério Público Estadual - e na sede da Defesa Civil Municipal, que está em novo endereço, na Rua 7 de Junho, nº 1020, Marabá Pioneira. A arrecadação é das 8 às 16 horas. Os itens prioritários são alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e artigos de cama, mesa e banho.