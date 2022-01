Helder Barbalho anuncia auxílio de um salário mínimo para famílias atingidas pelas cheias, em Marabá

​O governador Helder Barbalho assinou, na noite desta quinta-feira (13), o decreto que estabelece o programa “Recomeçar”, que consiste em um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo (R$ 1.212,00) para as famílias atingidas pelas cheias do rio Tocantins, em Marabá. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra.

“Nós já enviamos cestas de alimentos e, com esta iniciativa, nós poderemos dar um salário mínimo para cada família atingida. Lembrando que é fundamental que as mesmas estejam cadastradas e reconhecidas pela assistência social do município, para envio deste cadastro para a Defesa Civil do Estado e, consequentemente, o Banpará poder fazer este pagamento, para que possamos o mais rápido possível estar colaborando com estas famílias e diminuindo os seus sofrimentos”, explicou o governador.

Ainda segundo Helder Barbalho, que fez o anúncio através das redes sociais, o programa tem como objetivo atender famílias atingidas por enchentes e desastres naturais e já existe desde o ano de 2020. Agora, está sendo restabelecido para todo o território, particularmente, neste momento, para atender as famílias de Marabá, reforçou o governador.