Governo do Estado avança com obras em hospitais, policlínicas e centros especializados no Pará

Com a entrega prevista para o próximo dia 8 de março, durante a comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Hospital da Mulher Senhora de Nazaré, em Belém, projetado pelo Governo do Estado para atender às necessidades específicas da população feminina, com ênfase em cuidados especializados de média e alta complexidade, será referência no Estado e na região Norte.

Essa será uma das principais entregas do poder executivo estadual em 2025, reforçando o compromisso da gestão com a infraestrutura hospitalar paraense, mas não é um investimento isolado. Atualmente, mais de 10 hospitais, policlínicas e centros especializados no Pará seguem em construção, com o objetivo de descentralizar atendimentos.

Entre obras exclusivas do governo e as realizadas em convênio com prefeituras, estão, com mais de 50% no percentual de avanço, as Policlínicas de Marabá, Altamira e Santarém; o Hospital Regional de Cametá e o Centro de Atenção Materno Infantil de Breves. Outras construções também estão em andamento, como o Hospital Regional de Tucuruí, Policlínica de Breves, Hospital Materno Infantil de Altamira, Novo Hospital do Leste em Paragominas, Clínica autônoma de terapia renal substitutiva em Tomé Açu-PA e a Ala psiquiátrica do Pronto Socorro do bairro Bengui.

“A ampliação e modernização da rede hospitalar no Pará são resultados de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais. Essa parceria é essencial para garantir que os serviços de saúde cheguem a cada vez mais paraenses, com infraestrutura adequada e atendimento de qualidade. Com os investimentos que estamos realizando e o apoio dos municípios, estamos fortalecendo o sistema de saúde, reduzindo desigualdades no acesso e proporcionando um atendimento mais ágil e humanizado para a população”, destaca Ivete Vaz, secretária de Saúde do Estado (Sespa).

INVESTIMENTOS

Em maio de 2024, o Governo do Estado realizou a entrega do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém, e tem contribuído na assistência à saúde da população, ampliando os serviços prestados na Região Metropolitana de Belém. A unidade tem 115 leitos, distribuídos entre Unidades de Internação, UTIs para pacientes adultos e pediátricos e 6 salas de cirurgias.

Ellen Bahia, mãe de Fernando Vinicius, de 14 anos, que esteve internado na unidade, ressalta a qualidade do atendimento e os cuidados recebidos durante esse período difícil. “Toda a equipe do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo foi fundamental para salvar a vida do meu filho e sou extremamente grata por tudo que foi feito para a nossa família. Não é só o atendimento ao problema de saúde, mas essa humanização que faz com que a unidade seja extraordinária dentro do Estado. Eu nunca imaginei que poderíamos ter um atendimento como nós tivemos", celebra.

Ao longo do ano passado, hospitais municipais modernos e bem equipados, também foram entregues pelo poder executivo estadual, a exemplo da construção das unidades de São Francisco de Assis, Eldorado do Carajás e Monte Alegre; além da reconstrução dos Hospitais Municipais de Sapucaia, José Vieira dos Santos, de Cumaru do Norte, Raimundo Vasconcelos, São Domingos do Capim e Aveiro; e a entrega da primeira fase da unidade de Tucumã.