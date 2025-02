Helder Barbalho confirma retomada das obras do estádio Barbalhão, em Santarém

A tão aguardada retomada das obras do Estádio Barbalhão, em Santarém, no oeste do Pará, foi confirmada nesta terça-feira (25) pelo governador do Pará, Helder Barbalho, durante reunião em Belém com o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, e o vereador Junior Tapajós. A previsão é que o estádio seja finalmente entregue em 2026, reacendendo a esperança dos torcedores santarenos.

A audiência contou também com a presença da vice-governadora Hana Ghassan e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Ruy Cabral, e de técnicos da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Sedop), responsáveis pela supervisão dos trabalhos. De acordo com o governador, todas as pendências técnicas que foram travadas o andamento da obra foram resolvidas, garantindo que uma nova fase dos serviços ocorra sem interrupções.

A obra de ampliação e reforma do Barbalhão teve início em 2013, mas sofreu sucessivos atrasos e paralisações ao longo dos anos. Agora, com a confirmação da retomada, a expectativa é de que o estádio se transforme em um dos mais modernos do interior da Amazônia.

O investimento para a conclusão do projeto é superior a R$ 198 milhões e inclui uma ampliação significativa na capacidade do estádio. Construído originalmente em 1987, o estádio possuía capacidade para 8,5 mil torcedores antes do fechamento para reforma. Com a modernização, poderá receber mais de 23 mil pessoas.