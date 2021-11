Com valor de R$ 94 milhões, obras de reconstrução do Estádio Colosso do Tapajós serão retomadas

As obras de reconstrução do Estádio Municipal “Jader Fontenelle Barbalho”, conhecido por Colosso do Tapajós, serão retomadas. A ordem de serviço para a reforma e ampliação do local será assinada na quarta-feira (3) pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Localizado em Santarém, região oeste do Pará, o estádio é um dos principais palcos esportivos do estado.

A reforma do local vai custar R$ 94 milhões e a previsão da obra é de 18 meses. A execução será da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

Segundo a Sedop, o projeto vai reestruturar o estádio, garantindo mais estrutura, segurança e conforto para as pessoas que frequentam o espaço.