Governo anuncia que vacinação de adolescentes deve iniciar nesta terça-feira (24)

Deve iniciar, nesta terça-feira (24), a imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos no Pará. O governador do Estado, Helder Barbalho, realizou na manhã desta segunda-feira (23) um ato simbólico que contou com a vacinação do adolescente Richard Pires, o primeiro deste público a ser vacinado no Estado. A imunização para o público em geral começará pelo grupo de crianças e os adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades ou privados de liberdade, conforme lei Lei 14.124, que trata do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

Para o governador, o avanço em mais uma etapa de vacinação é um passo importante para a retomada da vida normal com a imunização de toda a população. "Começamos uma nova etapa, momento em que concluímos a campanha do público adulto, passamos à imunização dos nossos jovens de 17 a 12 anos. Iniciando por aqueles que estão nos grupos de classificação de prioridade, mas a orientação é de que possamos fazer isso, imediatamente, nos 144 municípios do estado e assegurar a vacinação, para que o mais rápido possível nós possamos estar com toda a nossa população vacinada e protegida", afirmou Helder Barbalho.

#VemVacina🙂💉 Iniciamos hoje, a vacinação de adolescentes, entre 12 a 17 anos, que fazem parte de grupos prioritários aqui no Estado. As vacinas já foram distribuídas a todos os municípios. O pic.twitter.com/LbUfOxdCcX — Helder Barbalho (@helderbarbalho) August 23, 2021

Para atender a todo esse público, a Sespa já disponibilizou aos municípios os imunizastes para essa fase da campanha. A expectativa é que, a partir desta terça-feira (24), as prefeituras deem início à vacinação desse grupo. A Sespa ressalta que a execução da vacinação é de responsabilidade dos municípios, por isso é importante ficar atento aos calendários divulgados pela secretaria de saúde municipais.

De acordo com o secretário de saúde, Rômulo Rodovalho, a distribuição dessas doses já iniciou. "É um momento muito importante, pois agora passamos à vacinação do grupo de crianças e adolescentes iniciando pelos mais vulneráveis, conforme a previsão do plano nacional de imunização. Nós estamos distribuindo vacinas a todos os municípios para que rapidamente possamos atingir o maior número de vacinados desse público que merece a atenção do Estado. Posteriormente, passaremos para outros grupos atingindo toda a população de 17 a 12 anos", explicou.