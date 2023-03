Governo anuncia aumento no valor das bolsas de pesquisa no Pará

Na manhã desta sexta-feira, 3, o governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, anunciaram o aumento no valor de bolsas de pesquisa para estudantes do Pará. Segundo o pronunciamento, publicado nas redes sociais, a medida abrange desde bolsas de iniciação científica até o pós-doutorado.

Com a mudança, as bolsas da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) terão o valor igual ao pago pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

"Estamos ampliando o valor das bolsas desde a iniciação científica até o pós-doutorado, equiparando o valor da bolsa da Fapespa ao valor do CNPq, para estimular o conhecimento e, a partir daí, fazer o nosso Estado crescer e se desenvolver", diz o governador Helder Barbalho.

Confira o vídeo na íntegra:

Na publicação, o governador também divulgou um quadro com os valores das bolsas e os respectivos aumentos. Confira: